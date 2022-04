টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম চমুকৈ টাইপাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে বীৰাংগনা মূলাগাভৰুৰ জীৱনাদর্শ, বলিষ্ঠ ভূমিকা আৰু ত্যাগক গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু উচিত মর্যাদাৰে সুঁৱৰি ২০১৩ বর্ষৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে ঐতিহ্যমণ্ডিত সোণাৰি নগৰত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বীৰাংগনা মূলাগাভৰু স্মৃতি দিৱস আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান ৷

পুনৰ উত্তপ্ত মৰিয়নীৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰংখাম ৷ অসম আৰক্ষীৰ সীমান্তৱৰ্তী আৰক্ষী চকী(BOP)ৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ নিলগত নগা দুৰ্বৃত্তই অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি স্থাপন কৰিছে চাহ বাগান ৷ নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ চিন্তিত স্থানীয় দল-সংগঠন(Naga aggression at Assam) ৷

কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিকে দেওবাৰে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । কাৰণ যদি পঞ্চায়ত শক্তিশালী হয় তেন্তে দেশ শক্তিশালী হ'ব(If panchayat is strong then country will be strong) ।

ৰঙিয়াত লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ ব্ৰাউন চুগাৰ সহ দুজনক আটক(Two person detained in Rangia with brown sugar) ৷ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰঙিয়াৰ পূৱ সাহানৰ চাদ্দাম আলী আৰু নকুলৰ ফাৰুল হক নামৰ দুজন ব্যক্তিক ৷

আকৌ বাঢ়িছে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ(Covid infection swells again) । দিল্লীত ক'ভিদৰ নতুন সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ পাছতেই ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ সতৰ্কবাণী(Tripura CM sounds alerts of new wave of Covid) ।

অতীজৰে পৰা বিভিন্ন অঞ্চলত দলিত শ্ৰেণীক বহুলোকে দুৰ্বৱহাৰ কৰাৰ কথা আমি শুনি আহিছো ৷ প্ৰকৃততে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক, গণৰাজ্য হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বহু ৰাজ্যত আজিও দলিত শ্ৰেণীক সমাজত উচ্চ স্থান দিয়া নহয় ৷ এনে এক শ্ৰেণীৰ লোকক দুৰ্বৱহাৰ কৰি আটক হৈছে এজন পুৰোহিত(Priest arrested for not allowing Dalit couple in temple) ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ জালোৰত ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC Election 2022) ত মুঠ 8,097 গৰাকী ভোটাৰে ন'টাত ভোটদান(8097 voters cast NOTA votes on GMC election 2022 ) কৰিছে ।

দেওবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ল 80 সংখ্যক বাৰ্ষিক মাষ্টাৰ দীননাথ মংগেশকাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান(Lata Deenanath Mangeshkar Award) ৷ লতা দিদিৰ সোঁৱৰণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা ৷ দেশৰ প্ৰতি নিঃস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰথম লতা দীননাথ মংগেশকাৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷ উক্ত বঁটাতো দেশৰ জনসাধাৰণৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC election 2022) ত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰা বিজেপি দলে নিৰ্বাচনত ৫৯.৩১ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছে । অগপ দলে লাভ কৰিছে ৭ শতাংশ ভোট ।

সলনি হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ কৌশল ৷ কিন্তু আৰক্ষীৰ কৌশলৰ আগত সকলো তেনেই নিস্তেজ ৷ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত চাপৰমুখ ৰে’ল ষ্টেচনত চলোৱা অভিযানত জব্দ(Cannabis seized in Chaparmukh) কৰা হৈছে তিনি কোটি মূল্যৰ গাঞ্জা ৷ এখন যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ পানীৰ টেংকীৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি ৷