কচুৱা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই লাভ কৰিলে সফলতা ৷ কচুৱাৰ গেৰজাইপামত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সহ আটক কৰে চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী(Drugs paddler arrested in Nagaon) ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে জম্মুত সন্দেহজনক বোমা বিস্ফোৰণ ৷ বৰ্তমানলৈ কোনো লোক হতাহত হোৱা কথা জানিব পৰা হোৱা নাই ।

লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কেৰেক জুলিত দেওবাৰে ভূমিস্খলনত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ(Woman Killed in Landslide in Lakhimpur) ।

লখিমপুৰৰ বান সমস্যা(Flood in Lakhimpur) চিৰদিনীয়া ৷ আজিলৈকে জিলাখনত বান সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো স্থায়ী সমাধান গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ’ল ৷

ইউৰোপীয় আয়োগৰ মুৰব্বী উৰসুলা ভন ডেৰ লেয়েন ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সম্পৰ্ক অধিক মজবুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেওবাৰে ভাৰতত উপস্থিত(EU chief arrives in India for two day visit) হয় ৷ ইউৰোপীয় আয়োগৰ মুৰব্বী হিচাপে এয়া তেওঁৰ প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ ৷

নতুন দিল্লীত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু উদযাপন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ(PM Modi attends Bihu function at Sonowals residence) ৷

বৰপেটাৰ হাউলী বজাৰত একাংশ দুষ্টচক্ৰৰ টিঘিলঘিলনি ৷ এইবাৰ বজাৰখনত পকেটমাৰৰ ৰূপত প্ৰৱেশ কৰিছে মহিলা অপৰাধী ৷ শনিবাৰে এনে দুজনী মহিলা পকেটমাৰ(Two women pickpockets detained at Howly Bazar)ক স্থানীয় লোকে কৰায়ত্ত কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লাঠীচালনা কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ৷

কৰিমগঞ্জৰ অসম-ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চূড়াইবাৰীত জব্দ নিষিদ্ধ ফেন্সিডাইল(Drugs seized at Churaibari) ৷

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত সপ্তম ভাৰত ঔদ্যোগিক মেলা(7th IIF-UDYAM 2022) ত শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে পৰিদৰ্শন(Rajnath visits India Industrial Fair in Guwahati) কৰে ৷

৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সংঘটিত তিনিটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাই কঁপাইছে নগাঁৱৰ অপৰাধ জগতক । প্ৰথমে শিশু ধৰ্ষণকাৰী, দ্বিতীয়তে জালনোট ব্যৱসায়ী আৰু তাৰ পাচত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৷