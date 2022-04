কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল কোকৰাঝাৰৰ সদৰ আৰক্ষী থানা ৷ গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানীক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে শুক্ৰবাৰে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Congress protest in Kokrajhar demanding release of Jignesh Mewani) ।

ৰিপুন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছত এতিয়া হাঁহাকাৰ লাগিছে(Ripun Bora Resigns Congress) । এখন পত্ৰই তোলপাৰ লগাইছে ৰাজীৱ ভৱনত । কি আছে বিশেষ পত্ৰখনত ?

চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ বৰপেটাতো আয়োজন কৰা হয় ব’হাগ বিহু ৷ সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত বিহু মূলতঃ সত্ৰকেন্দ্ৰিক পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হয় ৷

‘‘উচ্চশিক্ষিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নহাসকল দায়িত্বশীল নাগৰিক নহয় ৷ তেওঁলোক প্ৰকৃততে দেশদ্ৰোহীহে’’ । শুকুৰবাৰে পুৱা বাঘৰবৰী এল পি স্কুলত গুৱাহাটী পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তীয়ে (Dhirendra Nath Chakraborty cast his vote )৷

শুকুৰবাৰে পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া (GMC election 2022 voting start) ।

জিগনেশৰ জামিন আৱেদন খাৰিজ কৰিলে কোকৰাঝাৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে (court rejects Jignesh Mevani's bail petition ) ৷ তিনি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত জিগনেশ মেৱানী (three days police custody for Jignesh mevani) ৷

তিনিচুকীয়াৰ ফিল'বাৰীত ব্যৱসায়ীক ধনদাবী আলফাৰূপী দুৰ্বৃত্তৰ (Miscreants demand money in the name of ULFA-I) ৷ অক্টোবৰ মাহত দাবী কৰা ধন বিচাৰি ব্যৱসায়ীজনৰ পৰিয়ালক ভাবুকি উক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷ আতংকত স্থানীয় লোক ৷ আকৌ ঘূৰি আহিব নেকি ভয়ানক দিনবোৰ, তাকে লৈ চিন্তিত ৰাইজ ৷

কেইবাটাও বিষয় সামৰি গঠন কৰা খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ উপ সমিতিসমূহে বৃহস্পতিবাৰে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাখিল কৰে প্ৰতিবেদন ( Sub committees summitted report) । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ, শৈক্ষিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, মহিলা সবলীকৰণ, দক্ষতা বৃদ্ধি আদি বিষয়ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰতিবেদন ।

বিদেশত থিতাপি লোৱা অসমীয়াইয়ো উদযাপন কৰিছে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি(Rangali bihu celebration) ৷ ইংলেণ্ডৰ বষ্টনত থকা অসমীয়া লোকসকলে হাঁহি-ধেমালিৰে পাৰ কৰিলে বিহুৰ এটি সন্ধিয়া(Rangali bihu celebration in England) ৷ সকলোৱে একেলগ হৈ অনুষ্ঠিত কৰিলে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি ৷

ডিফুত বিভিন্ন দলৰ প্ৰায় ২০৬৫ পৰিয়ালৰ বিজেপিত গণ যোগদান (Many party workers joined in BJP at Diphu) । উক্ত কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাং (KAAC CEM Tuliram Ronghang)৷