গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানীক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ(MLA Jignesh Mevani arrested by Assam Police) কৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৷ শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত নেতাগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৷

পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ ৷ এইবাৰ নগাঁৱত চলিল অসম আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Police encounter at Nagaon) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত শিশু ধৰ্ষণকাণ্ডত অভিযুক্ত ইদ্ৰিছ আলি(Rapist injured in police encounter) ৷

ব'হাগ মানেই যেন উৎসৱৰ বতৰ । ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া বিয়পি পৰিছে ৰঙালীৰ বতৰা । সাতবিহুৰ পাছতেই ভূমিপুত্ৰ দেউৰীসকলে উদযাপন কৰিছে ইবাকু বিচ্চু(Deori Bihu celebrations in Assam) ।

NIA ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অখিল গগৈয়ে গঠন কৰিছিল ৰাইজৰ দল(Akhil Gogoi formed Raijor Dal to get rid of Nia) ৷ ৰাইজৰ দলৰ মূল নেতা তথা সভাপতি অখিল গগৈৰ কাম আৰু কথাত অতিষ্ঠ হৈ 12 এপ্ৰিলত আনুষ্ঠানিকভাৱে দলত্যাগ কৰিছিল কমল কুমাৰ মেধিয়ে ৷ এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাজহুৱা কৰে ৰাইজৰ দলৰ সদ্য পদত্যাগী সাধাৰণ সম্পাদক কমল কুমাৰ মেধিয়ে ৷

স্বকীয় ৰীতি-নীতিৰে অসমৰ অন্যান্য ভূমিপুত্ৰসকলৰ দৰে তিৱাসকলেও বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ব'হাগ বিহু (Tiwa Bihu celebrations in Dhemaji) ৷ থলুৱা নৃত্য-গীতৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বিহুতলীৰ বাকৰি ৷

ৰাজধানী দিল্লীত বিজেপি কৰ্মীক(BJP worker shot dead in Delhi) হত্যা ৷ বিজেপিৰ 42 বছৰীয়া কৰ্মীগৰাকীক গুলীয়াই হত্যা কৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে গাজীপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷

ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণ ৷ ইতিমধ্যে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত উপস্থিত হৈছে জনছন(UK PM Boris Johnson arrives in India) ৷

অসম-অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ (Assam Arunachal Border Dispute) সন্দৰ্ভত বুধবাৰে কইনাধৰাৰ 1 নং অতিথিশালাত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত ।