অসম-অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৷ এই বৈঠকত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে আছে দুয়োখন ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী তথা শীৰ্ষ বিষয়া (Chief Ministers of both Assam and Arunachal sit on border issues) ।

নাহৰকটীয়াৰ নেখাম বাঁহধাৰী গাঁৱৰ অনিতা গগৈ আৰু পবিত্ৰ গগৈৰ পুত্ৰ পংকজ গগৈয়ে পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে যোগ দিয়ে আলফা(স্বা) ত ৷

সমাগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম(Guwahati Municipal Election 2022) ৰ নিৰ্বাচন ৷ এই নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা বাঢ়িছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ৷ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে অন্তিম প্ৰচাৰত ব্যস্ত এতিয়া সকলো ৷

নূন্যতম সমৰ্থিত মূল্যত ১০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে । তিনিখন জিলাত নাই ক্ৰয় কেন্দ্ৰ । ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন জিলাত মাত্ৰ ১৭৭ টাহে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰা নাই । কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, বিজেপি দলেও কোনোধৰণৰ নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰা নাই ৷

বগাহাতীত পৰিণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ স্বপ্নৰ ‘‘জল জীৱন আঁচনি’’ (Jal Jeevan Mission in Assam) ৷ ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মেৰে জোনাইত চলি আছে জল জীৱন আঁচনিৰ কাম ৷ জোনাইৰ 2 নং ঐৰামঘাটত নিৰ্মীয়মান জল-জীৱন আঁচনিৰ পকী দেৱালয়ত মেলিছে এতিয়া চিৰাল ফাঁট ৷

দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে জোনাইত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে স্বাস্থ্য মেলা(Azadi ka Amrit Mahotsav celebrations at Jonai) ৷

তিতাবৰত আলফা(স্বা) ৰ নামত ধন দাবী দুই যুৱক(Two persons detained for demanding money)ৰ ৷ বিগত 6 এপ্ৰিলত মহিমাবাৰীৰ অজিত শইকীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিক ধন দাবী কৰিছিল দুই যুৱকে ৷ ব্যক্তিগৰাকীক হোৱাটছ এপযোগে যোগাযোগ কৰি প্ৰায় 2.50 লাখ টকা দাবী কৰে দুজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে ৷

মৰাণৰ চেপনত সংঘটিত হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনা ৷ য’ত থিতাতে নিহত হয় এজন যুৱক(One person spot dead at Sepan) ৷

কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা একালৰ অখিল গগৈৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থ কমল কুমাৰ মেধিয়ে এইবাৰ ৰাইজৰ দলো এৰিলে(Kamal Kumar Medhi quits Raijor Dal) ৷