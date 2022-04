ভুৱা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ বিষয়াকেইগৰাকীয়ে এগৰাকী হোটেল ব্যৱসায়ীক সোধপোছৰ নামত অপহৰণ কৰি ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷

গহপুৰত বিহুদলৰ বাহন দুৰ্ঘটনা(Road accident at Gohpur) ত পতিত ৷ থিতাতে নিহত দলটোৰ পাঁচগৰাকীকৈ সদস্য(Five persons of a Bihu team died in a road accident) ৷

২০১১-২০১৬ বৰ্ষলৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছিল মুঠ ৮৫,২২৪ টা অপৰাধজনিত ঘটনা । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ১,১৯,৮০০ টা অপৰাধজনিত ঘটনা । বৃদ্ধি পালে ৩৪,৫৭৬ টা অপৰাধজনিত ঘটনা (Crime statistics in Assam)।

পৰৱৰ্তী দুদিনৰ বাবে উত্তৰ-পূৱত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা(Rains likely to continue in North East) ৷ এই সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ(IMD predicts rainfall in North East)ই ৷

জম্মুত উদ্ধাৰ অসমৰ ৬০ৰ উৰ্ধৰ মহিলা (Assam old woman rescued from Jammu) । সামাজিক মাধ্যমত মহিলাগৰাকীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কৱলত ডিমা হাছাও(Natural disaster in Dimahasao) । ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে বাট-পথ(Roads blocked due to landslides) ।

যোৱা নিৰ্বাচনসমূহত পৰাজয়ৰ পাছত দুখৰ সাগৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই বিৰোধী । আনহাতে ইয়াৰ সুযোগ লৈছে শাসকীয় বিজেপিয়ে ।

কৰিমগঞ্জৰ নিলাম বজাৰ থানা চৌহদৰ পৰা আটক ভুৱা জোৱান(Fake assam rifles jawan arrested in Karimganj) ৷ নিজকে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান বুলি পৰিচয় দি আহিছিল ভুৱা জোৱানজনে ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ভুৱা জোৱানজনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

আজি 3 ব’হাগ অৰ্থাৎ তাঁত বিহু ৷ তাঁত বুলিলে অসমীয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ এক বিশেষ ছবি মনলৈ আহে ৷

বিহুৰ মাজতে ৰাজ্য়ৰ কেইবাটাও স্থানত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ৷ গোৱালপাৰাৰ ডেকখোৱাত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Goalpara) ত প্ৰাণ হেৰুৱালে দুজনকৈ ব্যক্তি(Two persons died in a road accident) য়ে ৷