বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত গৱেষক ইছমাইল হোছেইনৰ শেহতীয়া গ্ৰন্থ ৰঙালী বিহুৰ ঐতিহ্য বিচাৰ ৷ গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট বিহুনাম(Bihunam Controversy in Assam) ত ৰাম নামৰ শব্দটোৰ ঠাইত আল্লা শব্দটো সংযোজন কৰিবলৈ হোছেইনে উল্লেখ কৰিছিল ৷ ইয়াকে লৈ ক্ষোভত ফাটি পৰিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন ৷ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই গোলাঘাট থানাত এই সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰিছে গোচৰ(Hindu Jagran Mancha filed a case against Ismail Hussain) ৷

কিং-কোব্ৰা বন শিবিৰ এলেকাত তহল দি থকা অৱস্থাত গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন বনকৰ্মী (Forest guard injured in rhino attack in Kaziranga National Park)। আহত বনকৰ্মীজনৰ নাম ৰূপম চেতিয়া । বৰ্তমান যোৰহাটত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বনকৰ্মীজন ৷

মাজুলীৰ আঁহতগুৰিত খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ । বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আঁহতগুৰি ২০ খনকৈ গাঁৱৰ গঞাৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । বিগত বৰ্ষৰ দৰেই এইবছৰো বাৰিষা অহাৰ লগে লগেই গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱ আৰম্ভ হৈছে মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত (Brahmaputra river erosion in Majuli)।

ৰাজপথত বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে দুগৰাকী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী(College student Fight in Road) ৷ বাক-বিতণ্ডাই ক্ৰমে ধাৰণ কৰিছে সংঘাতলৈ ৷ এগৰাকীয়ে আনগৰাকীৰ চুলিৰে ধৰি কৰিছে আক্ৰমণ ৷

ধলপুৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত(Encounter at Dhalpur) ৷ পশুধনৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িত সৰবৰাহকাৰীক উদ্দেশ্যি এইবাৰ চলিল ধলপুৰ আৰক্ষীৰ গুলী ৷

বুধবাৰে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে(Former MP Ramen Deka visited Sivsagar) প্ৰাক্তন সাংসদ তথা ষ্টেট ইন’ভেচন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেচন আয়োগ চমুকৈ SITA ৰ সহ উপাধ্যক্ষ ৰমেন ডেকাই (Former MP Ramen Deka visited historical places in Sivsagar) ৷

সম্পূৰ্ণ চৰকাৰীসূচী অনুসৰি বুধবাৰে হোজাইত উপস্থিত হয় ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী ৷ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নৱনিৰ্মিত ঋদ্ধি ভৱনটো উদ্বোধন কৰি অধ্যাপক-শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত বৈঠকত মিলিত হয়(Governor Jagadish Mukhi visited Rabindranath Tagore University) ৷

ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সুৰজ গগৈয়ে বুধবাৰে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে (Police encounter victim died)। যোৱা ৪ মাৰ্চত আলফাৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত আটক কৰা শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ সুৰজ গগৈক এনকাউন্টাৰ কৰিছিল সোণাৰি আৰক্ষীয়ে (Police shot suspected ulfa i linkman)।

বিশ্বনাথৰ মিজিকা চাহ বাগিচাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৷ বিশ্বনাথত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই অসুস্থ এটা পৰিয়ালৰ ৭ জনকৈ লোক (Seven people sick of eating poisonous mushrooms in Biswanath) ৷ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে পৰিয়ালটোৰ সদস্যকেইটা ৷

২০২৩ চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰাজকুমাৰ চাহাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (BJP leader Rajkumar Chahar on Tripura election) ।