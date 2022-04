ৰাজ্যৰ জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত(DC's Conference with CM held in Guwahati) ৷ মে' মাহত তেজপুৰত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আন এখন বৈঠক ৷

মহানগৰীৰ জল সংকটৰ সমস্যা সৰ্বজনবিদিত (Drinking water crisis)৷ পিছে আছে গৰু, নাবায় হাল ৷ কোটি টকীয়া পানী যোগান আঁচনি থকাৰ পিছতো মহানগৰবাসী বঞ্চিত হ’বলগীয়া হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভৰ পৰা ৷

অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ (Water level increasing in Brahmaputra) ৷ যাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱা (Majuli and Nimati ferry service stopped) ৷

বুধবাৰে গঠন কৰা হ’ব লখিমপুৰ পৌৰসভা(Lakhimpur municipal Board will form on Wednesday) ৷ তাৰ পূৰ্বে নাটকীয়ভাৱে পট পৰিৱৰ্তন ঘটিছে পৌৰসভাখনত ৷

এজাক মহিলাই বিচাৰি ফুৰিছে এজন মানুহক ৷ তেওঁক লগ নোপোৱাৰ বাবে ক্ষোভিতও হৈছে তেওঁলোক ৷ সকলোকে লাগে এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক ৷ লগপালেই যেন ৰক্ষা পৰে মহিলাসকল ৷

মণিপুৰৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণৰ ৷ কিশোৰীগৰাকীয়ে কণমানি ভাতৃক কোলাত লৈ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা কাৰ্যৰ ফটো সম্প্ৰতি ভাইৰেল(Viral Photo of Maningsiliu Pamei) হৈ পৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৷

ঢোল, পেঁপাৰ মাত শুনি ৰ’ব পৰা নাই নাৰ্জিমা, আৰ্মিনা, চাবিৰা ৷ এইবাৰ বিহুত হেঁপাহ পলুৱাই এপাক নাচিবলৈ সাজু হৈছে তেওঁলোক ৷

বুধবাৰে পুনৰ ৮০ পইটাকৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Fuel price hike) । যোৱা ১৪ দিন ধৰি একেৰাহে বাঢ়ি আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । যোৱা ১৪ দিনত দেশত ১০ টকা বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । ১০০ টকা হোৱাৰ দিশে ডিজেলৰ মূল্য ।

সোমবাৰে হঠাৎ অসুস্থতাত ভোগে ৮০ বছৰীয়া ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল সত্যদেও নাৰায়ণ আৰ্যই । মঙলবাৰে তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Tripura Governor transferred to Kolkata for better treatment)। ৰাজ্যপালৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ হাস্পতালত মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত জাতীয় পৰিষদে ২৬ টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে (Guwahati Municipal Corporation election 2022)৷