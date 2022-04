এটিএমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ সময়ত সাৱধান হওক আপুনি । কাৰণ এটিএমৰ আশে-পাশে টিঘিলঘিলাই ফুৰিছে প্ৰৱঞ্চকৰ দল । এইবাৰ এটিএমৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে প্ৰৱঞ্চকে । সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...

শিৱসাগৰত জিলা বিজেপিৰ সংবাদমেল(Press meet of Sivsagar district BJP) অনুষ্ঠিত ৷ উক্ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে জিলাখনৰ পাঁচখন পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী আৰু উপ পৌৰপতিৰ নাম(BJP declares new mayor for Sivsagar) ৷

চিৰাঙৰ দুটা পৃথক স্থানত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় দুটাকৈ গুলীচালনাৰ ঘটনা(Encounter at two different places in Chirang) ৷ খুংগ্ৰিঙত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত দুজন সন্দেহজনক প্ৰাক্তন NLFB সদস্য নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ মেধিৰ লগতে তেওঁৰ এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী ৷ আন এক ঘটনাত দুজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলৰ গুলীত নিহত হৈছে ৰাজা বড়ো নামৰ এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱক ৷

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ’ব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ সন্মিলন(Inland Water Transport Conference in Dibrugarh) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত 11-12 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ প্ৰতিনিধি ৷ সংবাদমেলযোগে ডিব্ৰুগড় এই বিষয়ে সদৰী কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিভাগটোৱে ৷

মাজুলীত মহাবাহুৰ বুকুত সংঘটিত হয় দুটাকৈ অঘটন ৷ মঙলবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জপিয়াই এজন যুৱকে (A youth jumps into Brahmaputra from ferry)৷ কিন্তু কি কাৰণে যুৱকজনে এনেদৰে জপিয়াই, সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ তদুপৰি পুৱা প্ৰায় 8.30 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৱদ্ধ হৈ ৰয় এখন ৰ’পেক্স জাহাজ ৷

‘‘ সংগীতে যিকোনো ৰোগৰ ৰোগীক আৰোগ্য কৰিব পাৰে ’’ (Music can cure any person)এই কথাই প্ৰমাণ কৰিলে তেলেংগনাৰ এখন চিকিৎসালয়ে ৷ কৰিমনগৰ জিলাত এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকসকলে বহুদিন ধৰি শয্যাশায়ী হৈ থকা এজন ৰোগীক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি সংগীত আৰু নৃত্য চিকিৎসা ( Music therapy for patient) আৰম্ভ কৰাৰ ফলত এতিয়া তুলনামূলকভাৱে উন্নত হৈছে ৰোগীৰ স্বাস্থ্য ৷

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিধায়কে বি জে পিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে ৷ Cross voting আৰু টকা লেনদেনৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নিদিবলৈ দলীয় নেতা-কৰ্মীলৈ সকীয়নী দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ভৰত নৰহে (Cross voting in Rajya Sabha Election) ৷

ভিনিহীয়েকৰ কামনাৰ বলি হ’ল এগৰাকী ১৪ বছৰীয়া কিশোৰী (sexual harassment to a minor girl) । দুদিন পূৰ্বে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ বাবে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাত কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্বা বুলি ধৰা পৰে ।

নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ নৱ নিৰ্মিত ৫০০ টন মিঠানল প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ(Minister Chandra Mohan Patowary visits Assam Petro Chemicals)। দেওবাৰে নিশা প্ৰকল্পটো পৰিভ্ৰমণ কৰি কাৰিকৰী বিষয়া সকলৰ লগত প্ৰকল্পটোৰ কামৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা, পৰিচালন সঞ্চালক ৰাজনিশ গগৈ, উপাধ্যক্ষ হেমন্ত গগৈৰ লগতে প্ৰকল্পৰ জেষ্ঠ বিষয়াসকল ।

মূল্যবৃদ্ধি বিৰোধী প্ৰতিবাদেৰে আগৰতলাৰ ৰাজপথ কঁপালে চি পি আই এমে (CPIM protest in Agartala) ৷ বিজেপি চৰকাৰখন এখন জনতাক হত্যা কৰিব খোজা চৰকাৰ আখ্যা দিয়ে চি পি আই এমৰ নেতা পবিত্ৰ কৰৰ ৷