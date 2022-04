দিনকদিনে খোৱাপানীৰ সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ লগতে ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহত (Drinking water crisis in Guwahati) ৷ নাৰেংগীৰ কমলাবাগান অঞ্চলতো খোৱাপানীৰ সমস্যাই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ প্ৰায় 150 টা পৰিয়ালৰ ভৰসাৰ থলী এটা 25 বছৰীয়া কুঁৱাৰ পানী এতিয়া শুকাই যোৱাত অঞ্চলবাসীয়ে দুই-তিনি কিল’মিটাৰ আঁতৰৰ পৰা পানী ক্ৰয় কৰিবলগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

অসম বিধানসভাৰ চৌহদত অসমীয়া ভাষাক লৈ এআইইউডিএফৰ বিধায়ক চিৰাজউদ্দিন আজমলে কৰা অপমানসূচক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া (MLA Sirajuddin Ajmal refused to speak Assamese) ৷ বিধায়কজনৰ এই মন্তব্যৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷

আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা অপৰাধীলৈ গুলী চালনা বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ (Police encounter at Biswanath) ৷ এনকাউন্টাৰত আহত কাঠনীবাৰীঘাটৰ নাবালিকা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত মহিম শৰ্মা ৷

ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা দিশটোৰ বাবে এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৷ গোপনে ৰাজ্যত খোপনি পুতিছে মাওবাদীয়ে ৷ দেওবাৰৰ দিনটোত তিনিগৰাকীকৈ মাওবাদী সদস্য আটক হৈছে ৰাজ্যত (Maoist leader nabbed in Assam) ৷ মাওবাদীৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য কাঞ্চন দাৰ পৰা বৰ্তমান সৰস্বতীলৈকে ৰাজ্যত মাওবাদী নেতা-সদস্য আটক হোৱা ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে সচেতন মহলকো ৷

মাওবাদী নেতা কাঞ্চন দা ওৰফে অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে ন-ন তথ্য । বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাত মাওবাদীৰ এক বিশাল নেটৱৰ্ক গঢ়ি উঠিছে ।

এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপৰ সাক্ষী হ’বলৈ গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমবাসী ৷ 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই ৰাইজক সমৰ্পিত কৰিব নৱনিৰ্মিত কৰ্কট ৰোগৰ 7 খন চিকিৎসালয় (Modi to inaugurate seven cancer hospitals in Assam) ।

ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চোৰ চক্ৰ । এইবাৰ অসম পালেহি দিল্লীৰ পৰা চুৰি কৰা বাহন । মাঞ্জা আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ তিনি গভাইত চোৰ (Car lifters arrested by Manja Police) ।

বিধায়ক চিৰাজউদ্দিন আজমলে অসমীয়া ভাষাক লৈ কৰা ইতিকিংসূচক মন্তব্যৰ বিৰোধিতা ৰাজ্যৰ দল-সংগঠনৰ ৷ বিতৰ্কিত বিধায়ক চিৰাজউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হ’ল লংকা আঞ্চলিক সাহিত্য সভা ৷ জিলা সাহিত্য সভাক বিধায়কগৰাকীৰ অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী মন্তব্য সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ৷

দেওবাৰে সম্পন্ন অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ শোণিতপুৰৰ নৱ নিৰ্বাচিত সমিতিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান(Oath taking ceremony of sonitpur gorkha sanmilan) ৷ বিহগুৰিত অৱস্থিত কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা স্মৃতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান ৷

শীঘ্ৰেই অসমলৈ আহিব কেইবাজনো হাইপ্ৰফাইল ব্যক্তি ৷ আগন্তুক কেইদিন অসমত সমাগম ঘটিব ভি ভি আই পিৰ (VVIPs to visit Assam ) ।যাৰ সম্প্ৰতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিছপুৰ ৷ অসমৰ কেইবাটাও স্থানত হাইপ্ৰফাইলক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৷ চাওঁক অসমৰ কোন কোন স্থানত আহিব এই হাইপ্ৰফাইল ব্যক্তিসমূহ