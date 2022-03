অৰুণাচল সচিবালয়ৰ দেৱালত NO MORE DAMS শীৰ্ষক ছবি অংকন কৰাৰ পিছতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছিল চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্ত ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া জামিনত মুক্তি লাভ(Nilim Mahanta granted bail) কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিছতে অসম-অৰুণাচলৰ সম্প্ৰীতিৰ হকে কাম কৰি যোৱাৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে শিল্পী মহন্তই ৷

বিধানসভাৰ সদনত উত্থাপন অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ প্ৰসংগ । ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ । উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰু চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘‘2nd pro-Am National Muay Thai Championship’’ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ তিনি প্ৰতিভাবান খেলুৱৈ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । হৃদিক দৈমাৰীয়ে ৭৬ কেজি শাখাত সোণৰ পদক, লক্ষ্মী দাসে ৫৬ কেজি শাখাত সোণৰ পদক আৰু চানামালী বৰাই ৫৩ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক বুলটিবলৈ সক্ষম হয় ।

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বুধবাৰে ভাৰতত উপস্থিত মেক্সিকোৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মাৰ্চেলো ইব্ৰাৰ্ড কাচাউবন (Mexican Foreign Minister arrives in India)। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হ'ব । মেক্সিকো হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ ।

পাকিস্তানৰ নিম্ন সদনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হেৰুৱাইছে ইমৰান খানৰ চৰকাৰে (PTI government loses majority in lower House)। মিত্ৰদল মুত্তাহিদা কৌমি মুভমেণ্ট পাকিস্তান আৰু বিৰোধী পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টিৰ মাজত হোৱা মিত্ৰতাই বিপদত পেলালে ইমৰান খানৰ পিটিআই দলক । ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱত সফল হ'বলৈ বিৰোধীক নিম্ন সদনৰ ১৭২ গৰাকী সদস্যৰ দৰকাৰ । লক্ষণীয়ভাৱে MQM দলে ইমৰান খানৰ সংগ এৰাৰ লগে লগে বিৰোধীৰ সদস্য হ'লগৈ ১৭৭ গৰাকী ।

28-29 মাৰ্চত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল সৰ্বভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়নে ৷ যাৰ অংশ হিচাপে বৰঙাজুলি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ(Tea workers protest in Borengajuli Tea estate) সাব্যস্ত কৰে ৷

ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰ'লজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য (Price hike in Assam) ৷ যাৰ ফলত বিপাঙত পৰিছে সৰ্ব-সাধাৰণ ৰাইজ ৷ মঙলবাৰে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ (Price hike in daily use commodities) বিৰোধিতাৰে যোৰহাটৰ বি অ' চি পইন্টত প্ৰতিবাদত বহিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ (AJYCP protest in Jorhat) ৷

জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থাকে সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যকলাপ ৷ পুনৰ এবাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা (Firing in Srinagar) ৷ পুৰণি শ্ৰীনগৰৰ ৰাইনাৱাৰী অঞ্চলত মঙলবাৰে মাজনিশা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হয় দুজন উগ্ৰপন্থী(Two militants killed in Srinagar) ৷

নিত্য ব্যৱহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰন্ধন গেছ আৰু ঔষধ তথা নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীকে ধৰি সমকলোতে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি (Rising prices of daily uses products)৷ ফলত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ।

গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ গুলীচালনা(Police firing at Goalpara) ৷ এই গুলীচালনাত আহত হৈছে আব্দুৰ ৰহমান ওৰফে ৰিংকু নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী ৷