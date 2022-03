সমাধানৰ দিশে দীৰ্ঘদিনীয়া অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা(Assam Meghalaya border dispute) ৷ আজি ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC Election 2022) ৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা(BJP declares candidate list for GMC elections 2022) ৷ সেই অনুসৰি, নিগমৰ মুঠ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ৫৩ টা ৱাৰ্ডত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷ বাকী ৭ টা ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷

বৰ্তমান মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক (Price hike in Assam) ৷ ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰ'লিয়ামজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যও (Petrol price hike in Assam) ৷

সোমবাৰে বালিমাহী কবি ধনেশ্বৰ ইংতি আৰু শকুন্তলা চৌধুৰীক ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে পদ্মশ্ৰী সন্মান (Shakuntala Choudhury honored with Padmashree) ৷

নগাঁৱত ভাৰত বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ(Bharat Bandh effect in Nagaon) ৷ বন্ধৰ সমৰ্থনত ৰাজপথলৈ ওলাই অহা চিআইটিইউৰ কৰ্মীসকলক আটক(Bharat Bandh supporters detained) কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

চি আই ডিৰ জালত মৰিগাঁও জিলা নিজ লোকাকুছি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আজাৰুদ্দিন (Headmaster arrested accused of corruption) ৷ সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় শিক্ষকজনক ৷ তথ্য অনুসৰি, বিভিন্ন কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল প্ৰধান শিক্ষক আজাৰুউদ্দিন ৷

বাজেট দাখিলৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে ইণ্ডো-পেচিফিক ৰণনীতিৰ বাবে ১.৮ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । ইউক্ৰেইনৰ সহায়ৰ বাবে ৬৮২ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে আমেৰিকাই (US Budget provides USD 682 million for Ukraine)। চীনৰ কূটনীতি প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৪০০ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়াইছে চৰকাৰে ।

এনআৰচি কোনে বিচাৰিছে ? অসম চুক্তি কোনে কৰিছে ? এই প্ৰশ্ন আমছুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ (AAMSU president on NRC reverification) ৷ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন নতুন এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়টো উত্থাপন(Cm Himanta Biswa Sarma demand for new NRC) কৰাৰে পৰা জাঙুৰ খাই উঠে আমছুকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন দল-সংগঠন ৷

ক'ভাক্সিনৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত বায়'টেকৰ দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালকক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান (Padma Bhushan Award to MD of Bharat Biotech)। পৰিচালন সঞ্চালক (MD) ডি কৃষ্ণ এলা আৰু যুটীয়া পৰিচালন সঞ্চালক সুচিত্ৰা এলাক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা । সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰে এই সন্মান । এইবাৰ পদ্ম বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা মুঠ ১২৮ গৰাকী ।

চ’ত বাগৰি ব’হাগ সোমাবৰ হ’ল । পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু ৷ ঢোল, পেঁপাৰ লহৰত ৰজনজনাই উঠিছে ৰাজ্যৰ বিহুতলীসমূহ । সমানে চলিছে বিহু কৰ্মশালাসমূহ । শুদ্ধ আৰু সঠিক ৰূপত নৱপ্ৰজন্মক বিহুৰ সৈতে চিনাকী কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে লাহোৱালতো অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিহু কৰ্মশালা (Bihu workshop in Lahowal) ।