অৰুণাচলৰ সচিবালয়ৰ দেৱালত NO MORE DAMS লিখি দেওবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হয় শিল্পী নীলিম মহন্ত(Artist Nilim Mahanta arrested by Arunachal Police) । ইয়াৰ পাছতেই নীলিম মহন্তৰ মুক্তিৰ দাবীত উত্তপ্ত হৈ পৰে লখিমপুৰ ৷ ১২ ঘন্টাৰ ভিতৰত শিল্পীগৰাকীক বিনাচৰ্তে মুকলি কৰি লখিমপুৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ দাবী জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৷

কলকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বীৰভূমৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল চিবিআইক(Calcutta HC orders CBI Probe in Birbhum case) ।

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সদনত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ(Price rise of essential commodities) ৷ অধ্যক্ষৰ স্থিতিত ক্ষুব্ধ হৈ সদন ত্যাগ বিৰোধী বিধায়কৰ ।

পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ ৷ এইবাৰ ৰঙিয়াত চলিল অসম আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Police encounter at Rangia) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী(Drug peddler injured in police encounter) ৷

কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু কৰ্মচাৰী ফেডাৰেচনসমূহৰ যৌথ মঞ্চই দুদিনীয়াকৈ ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে ৷ সেই অনুসৰি সোমবাৰৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে ভাৰত বন্ধ কাৰ্যসূচী ৷

24 মাৰ্চৰ পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ নিউ মাৰ্কেটত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire at New Town Dibrugarh) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ কাষত সহায়ৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল(Union Minister Sarbananda Sonowal at Dibrugarh) ৷

আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মীয়মান গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ(Guwahati-North Guwahati bridge) ৰেলিং লঞ্চাৰখন শুকুৰবাৰে নিশা অহা বতাহ-বৰষুণত ভাঙি পৰে ৷

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ আৰক্ষীৰ অভিযান (Anti drug operation) অব্যাহত থকাৰ পাচতো কিন্তু সৰবৰাহকাৰী থমকি ৰোৱা নাই ৷ নতুন নতুন কৌশলেৰে সৰবৰাহ কৰি আহিছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী (Drug smuggling in North east)৷ এইবাৰ মাটিৰ তলত ওলাইছে গাঞ্জা ৷

মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় আইপিএল (IPL 2022)ৰ অভিষেক মেচ ৷ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ(KKR) আৰু চেন্নাই চুপাৰ কিংছ(CSK) ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এই খেল খনত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় চেন্নাই চুপাৰ কিংছ (CSK lose first match in IPL 2022) ৷

প্ৰেমৰ বাতৰিৰে চৰ্চাত থকা হৃত্বিক আৰু শ্বাবাৰ আহিছে এক নতুন খবৰ (Hrithik Shaba latest news) ৷ সামাজিক মাধ্যমত হৃত্বিকে শ্বাবাক পাগল বুলি সম্বোধন কৰিলে ৷