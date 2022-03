গোলাঘাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire broke out in Golaghat) । নিমিষতে জুইত জাহ যায় প্ৰায় 20 টাকৈ বাসগৃহ ৷ ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ ৭ দিনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্তৰ ৷ চক্ৰ বিষয়াকো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ উপায়ুক্তৰ ৷

গুৱাহাটীৰ পাটৰকুছিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Guwahati city)৷ জুইত ভস্মীভূত প্ৰায় 25টা বাসগৃহ ৷ বৰ্তমানলৈ নিৰ্বাপিত হোৱা নাই জুই ৷

পুনৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৰিছে ভৱিষ্যৎবাণী ৷ চৰকাৰে এক লাখ নতুন নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈ আছে (One lakh appointments to be recruited soon in Assam)। ইয়াৰে বেছিভাগেই হ’ব ঠিকাভিত্তিক আৰু অস্থায়ী । সংবাদমাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

মঙলদৈ চহৰত ঘোঙৰ আতংক ৷ মঙলদৈৰ কৰিম চৌকাত ওলাইছে ঘোং ৷ এটা ঘোঙক কেন্দ্ৰ কৰি কৰিম চৌকাত সৃষ্টি হয় এক আতংকময় পৰিৱেশৰ (Black panther animal panic at Mangaldoi)৷

পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ ৷ এইবাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তত চলিল আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ(Assam police encounter at Bokajan) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলী চালনা কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত এগৰাকী 80 বছৰীয়া বৃদ্ধ নগা মহিলাক বিমানবন্দৰত কৰ্মৰত CISF ৰ জোৱানে কাপোৰ খুলি নগ্ন কৰা ঘটনাই সম্প্ৰতি সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (CISF forces Naga woman to strip at airport) ।

প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মােদীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশত আৰু মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমত সর্বাংগীন উন্নয়নৰ এক জোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই কথা সমাজৰ প্ৰতিজন সন্মানীয়নাগৰিকৰ দৃষ্টিগােচৰ হৈছে, এই দাবী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ৰ (BJP national GS Kailash Vijayvargiya) ৷

23 মাৰ্চৰ পৰা 26 মাৰ্চলৈ চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্বি লাম্মেত আমেইত অংশগ্ৰহণৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্বি আংলঙত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Assam CM at Karbi Lammet Amei event) ৷ ইফালে, অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 68 সংখ্যক ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট (68th Bordoloi Trophy football)। কৰৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে চাৰিটাকৈ দলে ৷ এইবাৰ বৰদলৈ ট্ৰফীত 16 টা দলে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ Inauguration by Assam CM) ৷

অসমীয়া সমাজৰ পটভূমিত নিৰ্মিত হৈছে এখন পূৰ্ণাংগ বোলছবি ৷ সমাজৰ সংবেদনশীল দিশসমূহ সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ 24 মাৰ্চত পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হয় (Upcoming Assamese film) ৷