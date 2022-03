লাহৰীঘাট থানাৰ ভিতৰত কিশোৰক বৰ্বৰোচিত নিৰ্যাতন (Lahorighat Police thrash minor) ৷ ঘটনাত জড়িত আৰক্ষী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন ৷ উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰাজনে ৷

মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা সহিব নোৱাৰা সাধাৰণ লোকৰ মূৰত পুনৰ ৰামটাঙোন ৷ মূল্যবৃদ্ধি ঘটোৱা হৈছে পেট্ৰ’পণ্যৰ লগতে ঘৰুৱা কাৰ্যত ব্যৱহৃত চিলিণ্ডাৰৰ (LPG and Fuel price hiked) ৷ মঙলবাৰৰে পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব এই মূল্য ৷

ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সুবিধা অনুসৰি নিজাববীয়া নীতি অবিহনে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Election of Karbi Anglong autonomous Council) অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা বুলি দাবী 24 প্লাছ সংগঠনৰ ৷

আৰ জে ডি দলৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি (Lalu Prasad Yadav health update) । উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যাদৱক ৰাঁচীৰ পৰা দিল্লীলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত (Lalu Yadav will be sent to Delhi for better treatment) ৷ এই সন্দৰ্ভত RIMS ৰ চিকিৎসা পৰিষদৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ।

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এনকাউন্টাৰত আহত ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত (Rape accused injured in encounter)৷ দুটিকৈ শিশুক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হৰিন্দ্ৰ ৰামক গুলীয়াই আহত কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলীবিদ্ধ হয় অভিযুক্তটো ৷

১৯২৪ চনতে বৃটিছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মৰ্যদা দিয়া পবা অসমৰ অন্যতম পুৰণি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল (Poba Reserve Forest) ৷ বহু সমল, সভ্যতা নিজৰ বুকুত বহন কৰা পবা আজি সংকটৰ গৰাহত ৷ যাক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থত সজাগতামূলক যাত্ৰা বাহিৰ কৰে জোনাইৰ এদল যুৱকে ৷

প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাত শাসক-বিৰোধীৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত সদন । মূল্যবৃদ্ধি আৰু নিযুক্তিৰ প্ৰসংগক লৈ বিধানসভাত সৰৱ বিৰোধী । বিজেপি চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্রীক মিছলীয়া আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে (Akhil Gogoi criticizes BJP government)।

ত্ৰিপুৰাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে লক্ষাধিক টকাৰ গাঞ্জা (Huge cache of cannabis seized in Tripura) ৷ আগৰতলাৰ পৰা অসমলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ৷

লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাভিন খোচলাৰ পৰা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল দিনেশ সিং ৰাণালৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পৰ দায়িত্ব (change of command of Gajraj Corps ) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগত উত্তাল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি (Horse Trading allegation) ৷ ৰাজ্যসভাৰ আসনক লৈ জটিল অংক শাসক-বিৰোধীৰ ! বিৰোধী বিধায়কে সহায় কৰিব নেকি বিজেপিক ?