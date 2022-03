15 মাৰ্চত ছবিগৃহত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ উপভোগ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (movie the kashmir files) ৷ বহুল চৰ্চিত ছবিখনক লৈ উৎসুক হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ৷

সোমবাৰে অসম বিধানসভাৰ চৌহদত দেখা গ’ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ৷ নিজা বাহনৰ পৰিৱৰ্তে গ’ল্ফ কাৰ্টত উঠি বিধানসভালৈ আহিল একাংশ জনপ্ৰতিনিধি ৷

কানাডাত এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Canada) ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাঁচগৰাকী ভাৰতীয় ছাত্ৰই (Five Indian students killed in road mishap in Canada) ৷

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰা হ’ল বিধায়ক অখিল গগৈক (Akhil Gogoi expelled from budget session) ৷

কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ কৰা বিদ্যালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই দেৱালত চিৰাল ফাঁট ৷ চাহ বাগিচাত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অভিলাষী আঁ‌চনিত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (Allegation of corruption in Government scheme) ৷

গোৱালপাৰাৰ পলিটেকনিকত উত্তেজনা (Tense situation in Goalpara polytechnic) । পলিটেকনিকৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ (Allegation of molestation against teacher) ৷ পৰীক্ষাত নম্বৰ বেছি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল ছাত্ৰীগৰাকীক । অভিযুক্ত শিক্ষকক লপা-থপা পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰীৰ ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে দেওবাৰে ইউক্ৰেইনত চলি থকা যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ নিৰাপত্তা প্ৰস্তুতি আৰু সাম্প্ৰতিক গোলকীয় পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ নিৰাপত্তা বিষয়ক কেবিনেট কমিটিৰ এখন বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰে । তেওঁ তিনিওটা সেৱাৰ মুৰব্বীসকলকো সাক্ষাৎ কৰে (PM Modi meets three services chiefs) ৷

আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক অ’বামা আক্ৰান্ত হৈছে কৰ’ণা ভাইৰাছত ৷ দেওবাৰে অ’বামাই টুইটযোগে সদৰী কৰে এই কথা ৷ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কৰ’ণা ভাইৰাছৰ বাবে নমুনা পৰীক্ষা কৰিছিল ৷ তাতেই অ’বামা কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহে (Barack Obama tests positive for COVID-19) ৷

পৰ্যটন খণ্ডক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৷ ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন বিভাগে ইয়াৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহৰ অধিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে 50 খনতকৈও অধিক বৃহৎ আকৃতিৰ ছাইনব’ৰ্ড (Tripura to install 50 large signages) স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।