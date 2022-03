বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিহপুৰীয়া পৌৰসভা আৰু নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ বিহপুৰীয়াত কংগ্ৰেছ শূণ্য কৰি বিজেপিয়ে পৌৰসভাতো দখল কৰাৰ বিপৰীতে নাৰায়ণপুৰত কংগ্ৰেছে স্থাপন কৰে নিজৰ অধিপত্য ৷

কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী লৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । বিপৰীতে ৰাজনৈতিক কাৰণত বুধবাৰে আকস্মিকভাৱে নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে (CM Himanta Biswa Sarma Flies to Delhi) ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিখন পৌৰসভাত শেষ হাঁহি মাৰিছে বিজেপিয়ে (Municipal Election Results) ৷ জিলাখনৰ মুঠ 49 টা ৱাৰ্ডৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ অন্তত বিজেপিৰ শিৰত জিলিকিছে জয়ৰ মুকুট (BJP wins in Sonitpur municipality Election) ৷

ৰাজ্যৰ ৮০ খন পৌৰসভাৰ ৯৭৭ টা ৱাৰ্ডৰ পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বুধবাৰে ঘোষণা কৰা হয় ৷

অৱশেষত ইটিভি ভাৰতৰ হাতত আহি পৰিছে তিতাবৰ পৌৰসভাৰ ফলাফল (Titabor Municipal Election Results) ।

10 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হ’ব মণিপুৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন (Manipur Election 2022) ৰ ফলাফল ৷ তাৰ পূৰ্বে যাতে মণিপুৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীসকলে আন দলসমূহ বিশেষকৈ বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সুকীয়া ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে (Congress planning to keep candidates together to avoid poaching attempt) ৷

বুধবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ 80 খন পৌৰসভাৰ পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা (Municipal Election Results) ৷ টীয়ক পৌৰসভাত মিত্ৰজোঁটে মাৰিলে শেষ হাঁহি ৷

বিজেপিৰ দখলত চাবুৱা পৌৰসভা (BJP wins at chabua municipality Election) । সমষ্টিটোৰ মুঠ 10 টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 8 টা ৱাৰ্ডেই বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ বিপৰীতে অগপই লাভ কৰে মাত্ৰ 2 টা ৱাৰ্ড । উল্লেখ্য যে, চাবুৱা সমষ্টিটো অগপৰ পোনাকণ বৰুৱাৰ দখলত থকাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে পৌৰসভাখন দখল কৰাত বিশেষ চৰ্চিত হৈছে ।

''শ্বেৰমান আলীক কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়াটো ভুল আছিল'' মঙলবাৰে এইদৰেমন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই (Debabrata Saikia criticize Sherman Ali) । বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে কংগ্ৰেছ দল সম্পৰ্কত কৰা কেতবোৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ৷

মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণৰ অৰ্থে ৰাজ্যখনত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Home Minister Amit Shah visits Tripura) ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূৱৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (NEs first National Forensic Science University) ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷