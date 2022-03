ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা (Rajyasabha Election date) ৷ ৰাজ্যসভাৰ 13 আসনৰ বাবে 31 মাৰ্চত হ’ব নিৰ্বাচন ৷

সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ মাজুলীৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া (Majuli By election) ৷ পুৱা 11 বজালৈকে 32.40 শতাংশ, দিনৰ 1 বজালৈকে 47.70 শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন (Majuli by election polling update) ৷

মাজুলী উপ নিৰ্বাচন 2022(Majuli by Election 2022)ত জিলাখনৰ প্ৰতিজন লোককে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে(Xatradhikar Janardhan Dev Goswami ) ।

সোমবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন 2022ৰ ভোটগ্ৰহণ(Majuli By Election 2022) ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুঠ 54 টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ (Last phase of UP election)৷ সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা জিলা কেইখন হৈছে আজমগড়, মাও, যৌনপুৰ, গাজিপুৰ, চান্দৌলী, বাৰাণসী, মিৰ্জাপুৰ, ভাদহী আৰু সোণভদ্ৰ ৷

কৰিমগঞ্জৰ মৈনা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কোনাগ্ৰামত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Sensational incident IN Karimganj) ৷ খোদেজা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়াৰ এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনাগ্ৰাম গাঁৱত ৷

ৰাছিয়ান সেনা বাহিনীয়ে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিছে ইউক্ৰেইনত (Russian forces announce ceasefire in Ukraine)৷ কেইভ, খাৰকিভ, চামি আৰু মাৰিয়াপ’ল চহৰত যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা ৷ এই যুদ্ধ বিৰতিৰ সময়ত ইউক্ৰেইনৰ চহৰ সমূহৰ পৰা আবাসীসকলক স্থানান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়া ড্ৰোণৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ৷

ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন টেষ্ট মেচত বৃহৎ জয় ভাৰতৰ (India beats Sri Lanka in first test)৷ এটা ইনিংছ আৰু 222 ৰাণ পৰাস্ত সিংঘল বাহিনী ৷ জাদেজা আৰু আশ্বিনে গঢ়িলে অভিলেখ ৷

ছয়খন এদিনীয়া বিশ্বকাপত খেলা তৃতীয়গৰাকী ক্ৰিকেটাৰ (পুৰুষ আৰু মহিলা) হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক মিতালী ৰাজে(India's ODI skipper Mithali Raj) ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু জাভেদ মিয়াঁদাদে নামত আছিল এই খিতাপ ৷