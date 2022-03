ICC Women's World Cup ৰ 50 অভাৰৰ মেচত ভাৰতৰ সাফল্য (India beat Pakistan by 107 runs) ৷ ভাৰতীয় বলাৰৰ আক্ৰমণাত্মক বলিঙত ধৰাশায়ী পাকিস্তান ৷ ভাৰতৰ হৈ ৰাজেশ্বৰী গায়কোৱাডে 4 টা, ঝুলন গোস্বামীয়ে 2 টা আৰু স্নেহৰাণাই দখল কৰে 2 টাকৈ উইকেট ৷

শিৱসাগৰৰ ভোটগ্ৰহণ (Assam Municipal Election 2022) কেন্দ্ৰত পুৱা সংঘটিত হয় অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ (Tense situation in Sivasagar polling booth) ৷

আজি পুৱা ৮ বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ মুঠ ৮০ টা ৱাৰ্ডত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে টীয়কৰ ১০ টা ৱাৰ্ডৰ ২৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব EVM ত ।

দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া (Municipality election vote polling) ৷ ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ লগতে নগাঁৱতো শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলিছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (Municipality election in Nagaon)।

ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ৪ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ২৩ নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (Minister Sarbananda Sonowal casts vote at Dibrugarh) ।

বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেওবাৰে পুৱা সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ (MLA Atul Bora Casts Vote) ৷ বোকাখাতৰ ৯ নং ৱাৰ্ডৰ খ্ৰীষ্টজ্যোতি বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

অব্যাহত আছে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ শিৱসাগৰৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ ফুকন নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাৰ ভাগত বিকল হয় ইভিএম মেচিন (EVM machine failed at Ward no 10 in Sivasagar) ৷ বিকল্প ইভিএমত ইতিমধ্যে কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণ ৷

সপৰিয়ালে দেওবাৰে পুৱা চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণৰ ৬ নং ৱাৰ্ডৰ নেহৰু হিন্দী বিদ্যালয়ত নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ উপস্থিত হয় ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহন (Minister Jorgen mohan arrive at Moran to cast vote)

ৰঙিয়াৰ ৬ নং ৱাৰ্ডৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী সুৰজিত পালৰ কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে নিশা শাসকীয় দলৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Pre-poll violence in Assam) । বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কাৰ্যালয় লণ্ড-ভণ্ড কৰি তেওঁক দাবী ধমকি দিয়াৰ লগতে মহিলাৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।