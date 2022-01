এইবাৰ অইলত গাড়ী নিবিদাৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ (Alleged scam in OIL bid) । অভিযোগত নাম সাঙোৰ খাইছে অইল ইণ্ডিয়াৰ লজিষ্টিক বিভাগৰ (scam allegation against OIL)। কমিছনৰ লোভত SML কোম্পানীক নিবিদা দিয়াৰ অভিযোগ আন কোম্পেনীৰ।

জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোক সকলৰ মাজত প্ৰচলিত এক পূজাৰ বাবে চিকাৰ কৰিবলৈ সীমান্ত লৈ যোৱা অৰুণাচলৰ মিৰাম টেৰোন নামৰ কিশোৰজনক চাইনীজ পিএলএ সেনাই ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰাই লৈ গৈছিল যোৱা ১৮ জানুৱাৰীৰ দিনা (Arunachal boy abducted by Chinese PLA) ৷ ইয়াৰ পিছত এতিয়া কিশোৰজনৰ পিতৃয়ে এক আছুতীয়া কথা-বাৰ্তাত আমাক জানিবলৈ দিছে মনৰ কথা ৷ চাওঁ আহক সবিশেষ ৷

লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ অসম জাতীয় পৰিষদক পুনৰ নাহৰকটীয়াত প্ৰত্যাখ্যান ৰাইজৰ (Lurin's AJP losses Thengal Kachari Election ) ৷ ফটকা-ফুলজাৰি ফুটাই আনন্দ উল্লাস বিজেপি কৰ্মীৰ (BJP workers celebrate victory in Thengal Kachari Election)৷

এতিয়া বিয়াৰ বতৰ ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ কিন্তু এই সমূহ বিয়াৰ মাজত চৰ্চা লাভ কৰিছে এখন বিশেষ বিয়াই (Special wedding in Kokrajhar)৷ বিয়াখন এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ৷ তাতে আকৌ অতিথি ৰূপত উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাজনো মন্ত্ৰী ৷ কোন এইজন বিশেষ দৰা ৷ জানিবলৈ চাওক...

...ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নামত নিৰাপৰাধী লোকক অত্যাচাৰ কৰাটো সহ্য কৰা নহ'ব... ’’ সোমবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীৰ গুলীত আহত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তিকমল বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এই বুলি মন্তব্য কৰে (MP Pradyut Bordoloi criticises Nagaon Police) ৷ আৰক্ষীৰ এনে কাণ্ডৰ বাবে চৰকাৰেই জবাবদিহি হ'ব বুলিও সকিয়াই দিয়ে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।

এইবাৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱস ৷ ধুবুৰী জিলাতো চলিছে গণৰাজ্য দিৱসৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে নামি আহিছে ভাবুকি (Threat to republic day celebration in Dhubri) ৷ জানো আহক কি এই ভাবুকি ৷

সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে নতুন এছ অ’ পি (New SOP in Assam)৷ জাৰি কৰিলে একাধিক নিৰ্দেশনা ৷

ৰঙিয়াৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে এগৰাকী এজন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক গুৰুলা গুৰুলিকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এদল ছাত্ৰই (Senior students attacks one junior at JNV Rangia) ৷ ক’ত, কেনেকৈ ? জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ ...

কাৰ্বি শান্তি-চুক্তিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি সোমবাৰে ডিফুত এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক হৈ যায় ৷ 2021 বৰ্ষৰ 4 ছেপ্তেম্বৰত নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে অস্ত্ৰবিৰতি ঘোষণা কৰা কাৰ্বি আংলঙৰ ছটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছৰ পৰাই চুক্তিখনৰ বিৰোধিতাৰে কেইবাটাও দল-সংগঠনে বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Party Meeting Regarding Karbi Peace Agreement) ৷

টাটা ট্ৰাষ্টে ৰাজ্যৰ কৰ্কট চিকিৎসাৰ বাবে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ (Donation by TATA trust to cancer treatment in Assam) বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰতন এন টাটালৈ অসম চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সম্মান আগবঢ়াইছে (Highest state civilian award to Ratan Tata)।