বিগত ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ T-20 আৰু এদিনীয়াৰ অধিনায়ক পদত্যাগ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰে হোৱা কথা বতৰাত সদ্য প্ৰাক্তন অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰকাশ কৰা কিছু তথ্যক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্ক (Controversy over Kohli's interview after leaving Captainship) ৷ এই কথাত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল দাদা সৌৰভ গাংগুলী ৷ এতিয়া ইয়াকে লৈ কোহলী আৰু দাদাৰ সংঘাতৰ বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে ৷

ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid positive cases rapidly increasing in Assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি (Covid update in Assam) বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7929 জন ৷ সৰ্বমুঠ ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ 12.92 শতাংশ ৷

অসম চৰকাৰৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কেবিনেট(Assam government's cabinet meeting at Haflong)ৰ পৰা ওভটি অহাৰ পথত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক (Minister Sanjay Kishan in Puranigudam) জ'ব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকৰ ৰূপত দেখা গ’ল নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত ৷ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত-বিনময় কৰা অৱস্থাত এজনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কও কৰিলে মন্ত্ৰীয়ে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

হাফলঙত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত অসমৰ 7 খন মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে টিংখাং মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা মুকলি কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে (Cabinet officially announces opening of science stream at Tingkhong College) ৷ যাৰফলত মহাবিদ্যালয়খনত উঠিছে আনন্দৰ ঢৌ (Joyful environment of Tingkhong College) ৷

বিগত বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা চৰকাৰৰ অসমৰ কৃষকসকলৰ পৰা ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে (Assam Government's paddy procurement process ) ৷ বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে চৰকাৰে অসমৰ কৃষকৰ পৰা প্ৰতি কুইণ্টল 1,940 টকা দৰত দহ লাখ মেট্ৰিকটন ধান ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি বুলি সংবাদমাধ্যমৰ আগত জনায় ৷

গোৱালপাৰা জিলাৰ মৃণাল ৰাভাই ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বীতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে (Mrinal Rava self-reliant with strawberry cultivation)। শিক্ষকতা কৰাৰ উপৰিও ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে ৰাভাই । বগৰী, আপেল আদিৰো খেতি আৰম্ভ কৰিছে মৃণাল ৰাভাই ।

ক'ভিডৰ সংক্ৰমণে এতিয়া ৰাজ্যত সৃষ্টি কৰিছে এক ভয়াৱহ পৰিৱেশ (Covid positive cases rapidly increasing in Assam) ৷ আন জিলাৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰতো বৃদ্ধি হৈছে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid situation is critical in Lakhimpur) ৷ বৃহস্পতিবাৰে স্বাস্থ্যবিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত 24 ঘণ্টাত লখিমপুৰত নতুনকৈ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 238 জন লোক ৷

ৰে'লত যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে সাৱধান হওক । একাংশ দুস্কৃতিকাৰীয়ে আপোনাক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই দি আপোনাৰ মূল্যৱান সামগ্ৰীবোৰ কাঢ়ি নিব পাৰে । লামডিং ষ্টেচনত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে দুগৰাকী ৰে'ল যাত্ৰী (Two passengers found senseless at Lumding station)। তেওঁলোকক লুটপাত চলোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ আহ্বানমৰ্মে অসমৰ বিভিন্ন লোক সভা সমষ্টিত সাংসদ কাপ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটৰ কঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, যোৰহাট জিলাৰ ক্ৰীড়া কোষৰ উদ্যোগত 101 নং মৰিয়নী সমষ্টিৰ চেলেংহাট আৰু মৰিয়নী মণ্ডলৰ সহযোগত এখন ভলীবল (পুৰুষ) আৰু এখন কাবাডি (মহিলা) সাংসদ কাপ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় (BJP organaize Kabaddi and Volleyball match at Jorhat) ।

বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা (Historic Jonbeel Mela) ৷ ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবেই এইবেলি অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে জোনবিল মেলা ৷