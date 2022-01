বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 2,64,202 গৰাকী লোক (India reports 2,64,202 new covid cases in last 24 hours) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷

গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত সাজু কৰি ৰখা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কেইবাখনো বাছেৰে যাত্রীসকলক গন্তব্য স্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা । বিশেষ ৰে’লেৰে গুৱাহাটীলৈ অহা ২৯০ জন যাত্ৰীৰ মাজত আহত বহু কেইজন যাত্ৰী(More than 290 passengers have been brought to Guwahati) । আহত লোকসকলক সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৷

আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু ৷ অসমীয়াৰ বাপতি-সাহোন মাঘৰ বিহুটি সমগ্ৰ অসমতে অতি উলাহেৰে পালন কৰা হৈছে (People celebrating Bhogali Bihu in Assam) ৷ আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও উদযাপন কৰিলে অসমীয়াৰ বাপতি-সাহোন ভোগালী বিহুটি (Minister Sarbananda Sonowal celebrating Bhogali Bihu at Dibrugarh) ৷

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰীতো ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ক'ৰণা মহামাৰীয়ে (Covid cases increase in Dhubri) । বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰীত প্ৰায় 72 জন লোকৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে ৷ এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ বাবে কৰাব লাগিব ক'ভিড টেষ্ট ৷ দেখুৱাব লাগিব ক'ভিড ভেকচিনৰ প্ৰমাণপত্ৰ ৷ নহ'লে প্ৰৱেশ নিষেধ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৷

আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু (People celebrating Bhogali Bihu in Assam) ৷ অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন মাঘৰ বিহু সমগ্ৰ অসমৰ লগতে সত্ৰনগৰী মাজুলীবাসীও অতি উলাহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিছে (People celebrating Bhogali Bihu at Majuli) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসমীয়াৰ বাপোতি সাহোন মাঘ বিহু অৰ্থাৎ ভোগালীক লৈ বিৰাজ কৰিছে এক উখল মাখল পৰিৱেশে ।

সুস্থ দেহতহে সুস্থ মনৰ সৃষ্টি হয় ৷ হয়, আমাৰ মন ভালে থাকিবলৈ হ’লে আমাক এটা সুস্থ আৰু নিৰোগী জীৱন-যাপনৰ প্ৰয়োজন ৷ আমাৰ শৰীৰটোৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে যেনেকৈ আহাৰৰ প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকৈ আসন, প্ৰাণায়াম আদিৰো প্ৰয়োজন আছে ৷ এই আসনসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে সূৰ্য নমস্কাৰ ৷ সেয়ে এই কথা আগত ৰাখি শুকুৰবাৰে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত ডিব্ৰুগড়ত(Sarbananda Sonowal participates Surjya Namaskar at Dibrugarh)অনুষ্ঠিত সূৰ্য নমস্কাৰ উৎসৱত নিজেই অংশগ্ৰহণ কৰি দেশবাসীক সূর্য নমস্কাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷

বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে উত্তৰ আঠিয়াবাৰীৰ আজাদ নগৰৰ পৰা ড্ৰাগছসহ (Drug seized in Barpeta Road) 6 জনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug peddler caught by Barpeta Road Police ) ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বৰপেটাৰোড আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিপুল কলিতাৰ নেতৃত্ব চলিছিল অভিযান ৷

বঙাইগাঁৱৰ শৌলমাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযানত ৩ জন জুৱাৰীক আটক(gamblers arrested in bongaigaon) ৷ ভোগালীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে বঙাইগাঁও জিলাৰ কোকিলা আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ অন্তৰ্গত শৌলমাৰীত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক গোপন অভিযানত ৩ জন জুৱাৰীসহ মোবাইল, নগধ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(operation against gambler) ।

19 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২০২২ চনৰ ভাওনা সমাৰোহ বৰ্তমান ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে (15 days bhaona samaroh in Majuli postponed) |

হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে অপহৰণৰ নাটক ৰচি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ল এগৰাকী যুৱতীসহ দুজন যুৱক(Girl arrested for faking her own kidnapping) ৷ দুই বন্ধুৰ সৈতে মিলি অপহৰণৰ এখন নাটক ৰচিছিল ধুবুৰীৰ কলেজৰোডৰ এটা ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা যুৱতীগৰাকীয়ে ৷