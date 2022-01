জনতা ভৱনৰ গাম্ভীৰ্য্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলিম্পিকৰ পদক জয়ী বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোঁহাইক নিযুক্তি পত্র প্ৰদান কৰে (Lovlina Borgohain appointed DSP in Assam Police)। লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ নামত গুৱাহাটীত হ'ব এটা পথ । ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'লে লাভলীনাই আই পি এছলৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত এখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । আঠখন জিলাত ৫০০ কোটি টকা অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে প্ৰত্যেকখন থানাত একোটা ফুটবল আৰু ভলীবল দল হ'ব ।

ক’ভিড-19 ৰ অতিমাত্ৰা সংক্ৰমণৰ দিশলৈ চাই ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন SOP ত মাঘ বিহু উদযাপনৰ নীতি-নিৰ্দেশনাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল বিহুপ্ৰেমী ৰাইজে ৷ ইয়াৰ পিছতেই ভোগালীৰ উৰুকা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আংশিক শিথিলতা প্ৰদান কৰে চৰকাৰে ৷ এই খবৰে ৰাজ্যবাসীক যথেষ্ট উৎফুল্লিত কৰি তোলে ৷ ৰাজ্যৰ ইমূৰ-সিমূৰ এতিয়া ভোগালীৰ ঢৌত উটি-ভাঁহি আছে ৷ ৰঙিয়াতো ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৷ ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত ভোগালী উপলক্ষে বহিছে এখন বিশেষ বজাৰ (Bhogali Mela organised by ASRLMS in Rangia) ৷

বিগত ৯ জানুৱাৰীত এছআইটিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক দাখিল কৰিছিল নগা সংঘৰ্ষৰ বিষয়ত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন (SIT submits report on Naga ambush) ৷ এই প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ নগাৰ কেইবাটাও সামাজিক আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷

ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈ চাইনা নেহৱালৰ এটা টুইটত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থই । তাৰপাছতে সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল অভিনেতাগৰাকী । অৱশেষত ক্ষমা বিচাৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে (Actor Siddharth apologises to Saina Nehwal) । টুইটৰ জৰিয়তে চাইনা নেহৱালক দুখ দিয়াটো উদ্দেশ্য নাছিল বুলিও মন্তব্য কৰে সিদ্ধাৰ্থই ।

পদূলিমূখত ভোগালী বিহু ৷ সেয়ে ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত বৰপেটাৰ আবকাৰী বিভাগে ঠায়ে ঠায়ে চলাইছে অভিযান ৷ বুধবাৰে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বৰপেটা আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ চুলাই (Illegal Liquor seized at Barpeta) মদ ৷ AS 15 AC 0833 নম্বৰৰ এখন টেম্প’ৰে নগাঁৱৰ পৰা জনিয়া অভিমূখে আনি থকা অৱস্থাত যতিগাঁৱত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চুলাইখিনি (Barpeta excise department seized illegal Liquor) ৷

বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত আমগুৰিত দেখা গৈছে স্থানীয় মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন বজাৰ (Womens market in Jhanji Sivsagar) ৷ এইখন বজাৰত সম্প্ৰতি উপলব্ধ হৈছে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত ভোগালীৰ ভোগৰ সামগ্ৰীৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় আন বহু সামগ্ৰী ৷ চিৰা, পিঠা, লাৰু, চুঙা চাউল, বৰা চাউল, সান্দহ, হুৰুমকে আদি কৰি থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়েই উপলব্ধ এই বজাৰখনত (Various types of food is available in womens market) ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,94,720 গৰাকী লোক (India reports 1,94,720 new covid cases in last 24 hours) ৷ বুধবাৰে পুৱা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 2.65 শতাংশ ৷

তৎপৰ হৈ পৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ, সন্মুখত ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Congress preparation for Thengal Kachari Autonomous Council election) ৷ ২০ জানুৱাৰীত মুঠ ২২ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন ৷

বিজেপি চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনক (কা) লৈ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাক লৈ সৰৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী ৷ বিভিন্ন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তথা পুনৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই দেখা দিব পাৰে বুলি বিজেপি চৰকাৰে 'কা' বলৱৎ কৰাৰ বিষয়টো পিছুৱাই আছে বুলিও মত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (APCC on BJP government delaying implementation of CAA) ৷

অসম মণিপুৰ সীমান্তত গুলী চালনা ঘটনাত আহত এজন (One injured in Firing at Assam Manipur border) ৷ সমাগত মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যখনত (Pre election violence in Manipur) ।