দেওবাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ‌ প্ৰতি সন্মান জনাই সসন্মানে নিজৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলক বিদায় দিলে বিজেপি সাংসদ তথা দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডাঃ ৰাজদ্বীপ ৰায়ে (MP Dr Rajdeep Roy surrenders PSO and house guards) ।

ভূৱা এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য বিচাৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১১ জানুৱাৰীত এই বিষয়টোৰ বাবে শুনানি ধাৰ্য কৰিছে (Gauhati high court seeks details about alleged fake encounter in Assam) ।

জাপিৰ ব্যৱসায় কৰি ৰঙিয়াৰ হিৰেণ কলিতা নামৰ এগৰাকী মহিলাই আৰম্ভ কৰিছে অথনৈতিক বিপ্লৱ ৷ চৰকাৰৰ সহায় অবিহনে উৎপাদনমুখী কামত জড়িত হৈ আহিছে মহিলাগৰাকীয়ে (Assam woman attains self sufficiency by making traditional Japi at Rangia) ৷

ৰাজ্যৰ ১১ লাখ প্ৰথম শ্ৰেণী (নিয়মীয়া পৰিশোধকাৰী) হিতাধিকাৰীৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা অসম মাইক্ৰফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনিৰ বিশ্বনাথৰ কমলা কান্ত ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ অহা ১ ফেব্ৰুৱাৰীত মাইক্ৰফাইনেঞ্চৰ লোনৰ সাহাৰ্য লাভ কৰিবৰ বাবে মহিলা সকলে আবেদন কৰিব পৰাকৈ নতুন পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ড৹ শৰ্মাই (Portal for supporting micro finance debt in Assam) ।

দেওবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ গ্ৰামীণ বেংকৰ ৪৬ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন (46th foundation day of Tripura Grameen Bank) কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এটি ৰক্তদান শিবিৰ মুকলি কৰে ত্ৰিপুৰাৰ তথ্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীয়ে (Tripura Minister stresses on humanitarian activities through blood donation) ৷

মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সোমবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Guwahati) । অগ্নিকাণ্ডটোত জাহ যায় কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৷ পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.৩০ বজাত গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱস্থিত শংকৰ পথত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডটো । অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত লাখ-লাখ টকাৰ সা-সামগ্ৰী ভস্মীভূত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে ৷

চানমাৰিৰ আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book Fair 2021) ত পাঠকৰ ব্যাপক সঁহাৰি ৷ গ্ৰন্থমেলাৰ চাৰিটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে বিক্ৰী হ’ল প্ৰায় 1 কোটি টকা মূল্যৰ কিতাপ (one crore rupees books sold out in 4 days) ৷

ধেমাজিত অসম মাইক্ৰ’ফাইনেঞ্চৰ উদগনি আৰু সহায় আচঁনি ২০২১ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেক বিতৰণ (Assam CM distributing cheque to micro finance debtors) ৷ ধেমাজিলৈ গৈ ব্যৱসায়িকভাৱে খেলোৱা জুৱা বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰসংগত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (APCC president Bhupen Bora on PSO) । চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য হৈছে কৰ সংগ্ৰহ কৰা । মদৰ দোকান বৃদ্ধি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাটো চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য।

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহু আহি পদূলিমুখত ৷ যা-যোগাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমীয়া চহা ৰাইজ ৷ আমগুৰি কালুগাঁৱৰ জাপিসজীয়া পথাৰত জুম বান্ধিছে ৰাইজে (Preparation for Bhogali Bihu in amguri) ৷ ভোগালীক লৈ ভাগে ভাগে কামত ব্যস্ত সকলো ৷ গাঁৱৰ ডেকা, জীয়ৰী, বোৱাৰী সকলোৱে ভোগালীক আদৰিবলৈ এমাহ আগৰে পৰাই চলাই আহিছে প্ৰস্তুতি ৷ উৰুকাৰ মেজিৰ কাৰণে কাঠখৰি যোগাৰ কৰা, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাকে আদি কৰি বিভিন্ন কামৰ মাজত সকলোৱে পথাৰত বিহু নাচি উপভোগ কৰিছে বিহুৰ পূৰ্বৰ দিনকেইটা ৷ মুঠতে তেলাল হাঁহ, চিতল মাছৰ সৈতে নানা ধৰণৰ ব্যঞ্জনেৰে হেঁপাহ পলুৱাই এসাঁজ লগে-ভাগে খাবলৈ পূৰ্ণগতিত সাজু হৈছে জাপিসজীয়া গাঁৱবাসী ৷