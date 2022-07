কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা বৰ্ষাশ্ৰীৰ আজিৰ পৰা পৰীক্ষা ৷ শনিবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় বৰ্ষাশ্ৰীয়ে (Barshashree sit exam inside Golaghat jail) ৷ আজি পুৱাই যোৰহাটৰ ডিচিবি কলেজৰ পৰা পৰীক্ষাৰ বহী আৰু প্ৰশ্ন কাকত লৈ যায় আৰক্ষীয়ে ৷

চলিত বাৰিষাৰ সময়ত দেশখনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে (Natural calamities in India)। এতিয়ালৈ ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৯৭০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে অসমত সৰ্বাধিক ১৯৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ (SDRF) অধীনত ৯ খন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰথম কিস্তি হিচাপে ২৪৪৬.৮০ কোটি টকা মুকলি কৰিছে ।

ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আহি জম্মু-কাশ্মীৰত আটক হয় এগৰাকী পাকিস্তানী মহিলা (Pak woman arrested for crossing LoC in Jk Poonch)৷ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তেই ভাৰতীয় সেনাই আটক কৰে মহিলাগৰাকীক ৷

ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ৷ চন্দ্ৰপুৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত ২ জন লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Many cases of Japanese encephalitis in Chandrapur)

সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন (Monsoon Session of Parliament 2022)। এইবাৰ অধিৱেশনত চৰকাৰে প্ৰায় ২৪ খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব । কেইবাখনো আছে সংশোধনী বিধেয়ক ।

বানৰ সংহাৰত জুৰুলা হৈছে গুজৰাটৰ কেবাখনো জিলা ৷ এদিনতে নৱছাৰী জিলাৰ পৰা মুঠ 811 গৰাকী লোকক বানৰ কৱলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে (811 people rescued from Gujarat flood 811 people rescued from Gujarat flood)৷

শুকুৰবাৰে কৰ্ণাটক চৰকাৰে জাৰি কৰিছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত ফটোগ্ৰাফী তথা ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিল(Karnataka government had banned shooting photography and videos inside government offices); কিন্তু তাৎক্ষনিকভাবে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই নিষেধাজ্ঞাৰ আদেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰে চৰকাৰে (Karnataka government withdraws ban order) ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দক্ষতা বিকাশ কোষৰ উদ্যোগত বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱস উদযাপন (State BJP Skill Development Cell celebrates World Youth Skill Day)। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ যুৱক-যুৱতীৰ মাজত নিহিত হৈ থকা দক্ষতাক বিকাশৰ বাবে এখন সুন্দৰ মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে । যুৱ প্ৰজন্মক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবৰ বাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ বৃত্তিগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো সময়ৰ আহ্বান ।

আপুনি কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলক কিনিব পাৰিলেও তৃণমূল কংগ্ৰেছক কিনিব নোৱাৰে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যোগদান সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ (Sushmita Dev give open challenge to Assam CM) ৷

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শুকুৰবাৰৰ পৰা ধুবুৰী জিলাতো আৰম্ভ হৈছে বিশেষ ডায়েৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ পষেক কাৰ্য্যসূচীৰ (Special diarrhoea control fortnight in Dhubri) । এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ডায়েৰীয়াজনিত ৰোগ আৰু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত মৃত্যু ৰোধ কৰা ৷