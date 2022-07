শুকুৰবাৰে বিদ্ৰোহী শিৱসেনা বিধায়ক দীপক কেছাৰকাৰে জনোৱা মতে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে ৪ জুলাইত বিধানসভাৰ মজিয়াত হ’ব লগা আস্থা ভোটৰ পিছত কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল’ব (Shinde Fadnavis call on cabinet expansion after floor test) ।

শুকুৰবাৰে ভিন্ন দাবীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে BTRৰ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাই(Protest in Kokrajhar) ৷ শিক্ষা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে (Protesters send memorandum to BTR CE Pramod Bodo) । শীঘ্ৰে দাবী পূৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ।

ধুবুৰীৰ ৰাজপথত হুকহুকাই কান্দিছে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন যুৱকে । দুয়ো একেলগে বিচাৰি ফুৰিছে নিজৰ আপোনজনক । কলৈ গ'ল তেঁওলোকৰ আপোনজন(Mysterious disappearance in Dhubri) ? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন(little confused) ।

কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে জিলাখনৰ 39 তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উলহে মালহে পালন কৰা হয় ৷ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে (CEM Pramod Bodo) ৷

ৰাজ্যজুৰি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে শিমলুগুৰিৰ নাজিৰাত বৃহৎ পৰিমানৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰা হয় (Ganza seized at Simaluguri)৷ শিমলুগুৰি মণিপুৰী গাঁৱৰ ৰাজুমণি দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় গাঞ্জাখিনি ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নাজিৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ নেতৃত্বত যোৱা নাজিৰা আৰু শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ এটা দলে চলাইছিল এই অভিযান ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ গেলামালৰ দোকানৰ পৰাই সৰু সৰু পেকেট কৰি মহিলাগৰাকীয়ে গাঞ্জাৰ বেপাৰ চলাই আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল (Lady ganja smuggler arrested)৷ অভিযানত আৰক্ষীয়ে ৰাজুমনিৰ বাসগৃহৰ পৰা 1.3 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে ৷ লগতে ৰাজুমণি দেৱী নামৰ সৰবৰাহকাৰীগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Woman arrested with large quantity of ganja) ৷

শুকুৰবাৰে নাজিৰাৰ লিগিৰী পুখুৰীস্থিত কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয় (National Doctors Day celebrated in India on July 1)৷ দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত চিকিৎসকসকলে উদযাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস ।

আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ মাজুলী নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা(Majuli Nimati Ferry service resume) । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা আৰু ফেৰী ৰখোৱা ৰেম্প সমূহ বাঢ়নি পানীত ডুব গৈ থকাৰ বাবে ২৯ জুনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল মাজুলী নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা । বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে শনিবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে এই ফেৰী সেৱা(Water level of Brahmaputra decreasing) । মাজুলী আৰু নিমাতিৰ মাজত পুনৰ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই পাৰাপাৰ হ’বলৈ ফেৰী ঘাট সমুহত পুৱাৰে পৰা যাত্ৰীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । এই ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাৰ লগে লগেই যেন একপ্ৰকাৰ গৃহবন্দী হৈ পৰে মাজুলীৰ দুই লক্ষাধিক জনতা ।

ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বাবেই শহুৰৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি আক্ৰমণ কৰে এজন ব্যৱসায়ীক (Businessman attacked with sharp weapons) ৷

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে ধুবুৰীl 39 তম জিলা দিৱস উদযাপন কৰা হয় (Dhubri district day observed) ৷ মধ্যযুগৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব আৰু স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰা ১৯৮৩ চনত পৃথক ধুবুৰী জিলা গঠনৰ সময়লৈকে ইতিহাসৰ বহু দিশ আলোকপাত কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন মুদ্ৰা বিশেষজ্ঞ শংকৰ কুমাৰ বসুৱে ৷

BJP শাসনলৈ আহিলে হায়দৰাবাদৰ নাম সলনি কৰা হ'ব(Hyderabad name to be changed) । ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা ৰঘুবৰ দাসে শুকুৰবাৰে কৰিলে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য(Ex Jharkhand CM Raghubar Das) । পিছে হায়দৰাবাদৰ নাম সলনি কৰি কি ৰাখিব নতুন নাম ? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।