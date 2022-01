বৃহস্পতিবাৰে নিশা বোকাজান আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত তিনিখনকৈ সোণৰ বিস্কুটসহ দুজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এখন যাত্ৰীবাহী বাছত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 497.82 গ্ৰাম ওজনৰ তিনিখন সোণৰ বিস্কুট (Gold bars seized by Bokajan Police in Karbi Anglong) ৷

তেজপুৰস্থিত নেমকেয়াৰ হাস্পতালত শিল্পী, সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিকৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে মুকলি কৰিলে হেল্থ কাৰ্ড (Zubeen Garg launches health card) ৷ এই কাৰ্ডৰ জড়িয়তে যি কোনো ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে নেম কেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসা ব্যয়ৰ 10 শতাংশ ৰেহাই লাভ কৰিব শিল্পী, সাহিত্যিক তথা সাংবাদিকসকলে ৷

প্ৰকাশ হ’ল ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ২০২২ বর্ষৰ চুড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা (Final photo electoral rolls published in Assam)৷ প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে ভোটাৰ তালিকা৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে হোজাই, ৰঙিয়াতো বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ল ২০২২ বর্ষৰ চুড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ৷

সাৱধান ৷ হেলমেট পৰিধান নকৰিলে এতিয়াৰ পৰা তেল ডিপুত নাপাব পেট্ৰ’ল(No Helmet No Fuel campaign) ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আৰু কেন্দ্ৰীয় মটৰ পৰিবহণ আইন অনুসৰি দুচকীয়া বাহনৰ চালক-আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে এই নতুন নিয়ম ৷ এনে পৰিপেক্ষিতত কলিয়াবৰৰ নলতলিস্থিত তেল ডিপুত লোৱা হৈছে এক বিশেষ সজাগতামূলক পদক্ষেপ । এতিয়াৰে পৰা হেলমেট পৰিধান নকৰিলে তেল ডিপুটোত গ্ৰাহকক যোগান ধৰা নহ'ব পে'ট্ৰল (No Helmet No Fuel campaign) ৷ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰা তথা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’লেও যাতে হতাহতৰ সংখ্যা ৰোধ হয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কলিয়াবৰৰ তেল ডিপু কৰ্তৃপক্ষই লৈছে এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (Naltali Petrol Pump launches campaign to encourage safe driving) ৷

অসমৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শিৱসাগৰস্থিত তলাতল ঘৰ(Famous Talatal Ghar) ৷ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ এই সময়ছোৱাত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক সম্বলসমূহ, বিশেষকৈ তলাতল ঘৰত পৰ্যটকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ৷ যিহেতু এতিয়া বনভোজৰ বতৰ ৷ সেয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহাৰ লগতে স্থানীয় লোকেৰে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন বনভোজ থলীত সমূহ ৷ লগ বন্ধুৰে মিলি আনন্দৰে এসাঁজ খাবলৈ বনভোজ স্থলীত ভিৰ কৰিছেহি ৰাইজে(Picnic in Sivasagar) । কিন্তু মুকলিকৈ এসাঁজ ৰান্ধি বাঢ়ি খাই দিনটো উদযাপন কৰে যদিও বনভোজ স্থলীৰ পৰিস্কাৰ পৰিচন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ নহয় অধিকাংশ ৰাইজ । এনে এচাম লোকৰ বাবেই অতিশয় লেতেৰা হৈ পৰা ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ বাকৰিত বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত চলিল সামূহিক চাফাই অভিযান (Cleanliness drive at Talatal Ghar by mla Akhil Gogoi) ৷

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত ৷ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা উত্তপ্ত হৈ পৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুটা ছাত্ৰাৱাস (Clash in Cotton University) ৷ এই ঘটনাত অসম গণ পৰিষদৰ ছাত্ৰ সংগঠন অসম ছাত্ৰ পৰিষদক জগৰীয়া কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৷

৩১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসম অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াই দাখিল কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ সা-সম্পত্তিৰ তালিকা (ACS officers to submit property details) । সবিশেষ জানো আহক ৷

অসমত বৃহস্পতিবাৰে নতুনকৈ ৮৪৪ জনৰ দেহত ক’ভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে (Latest COVID update of Assam)। আটাইতকৈ উদ্বেগজনক কথাটো হ’ল ইয়াৰে ৩৬৯ গৰাকীয়েই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ । ক’ভিডত আজিৰ দিনটোত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

মার্চ মাহত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ দুই সাংসদ ৰাণী নৰহ আৰু ৰিপুণ বৰাৰ কার্যকাল অন্ত পৰিব । বিজেপিয়ে দুয়ােখন আসন লাভ কৰাৰ অংক ( (BJP strategy to gain vacant Rajya sabha seats) আগতে কৰি থােৱাৰ ফলত চেষ্টা চলালেও কংগ্ৰেছে এখনাে আসন হাতত ৰাখিব নােৱৰাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।

বুধবাৰে পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰাপত্তাৰ বিসংগতি(PM Modi security breach in Punjab) হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যখনৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷