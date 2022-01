আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম উশৃংখল বুলি সততে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা সামাজিক মাধ্যমত পৰিলক্ষিত হয় ৷ তেনে সময়তে একাংশ যুৱ প্ৰজন্মই নৱবৰ্ষ বুলি পিকনিকস্থলীত ভিৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নামঘৰলৈ ধাৱমান হোৱাও দেখা গৈছে ৷ 2022 চনৰ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত (First day of 2022) পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঠ-মন্দিৰসমূহত ৷

দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৷ জিলাই জিলাই আৰক্ষীৰ চকু যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীলৈ ৷ শনিবাৰৰে পৰা বনভোজকাৰী দলৰ বাহনত শেনচকু ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে হোজাই প্ৰশাসনে (Hojai administration keeping sharp eyes on picnic vehicles) ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনাৰ পিছতো বছৰটোৰ প্ৰাৰম্ভণিতে অ’ত-ত’ত সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা ৷ পহিলা জানুৱাৰীত শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (three people injured in a road accident at Rangapara) ৷ য’ত আহত হয় তিনিগৰাকী লোক ৷

5 ডিচেম্বৰত মেৰবিলত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM to visit Sasoni Merbil Eco Tourism Park) ৷ যাৰ বাবে তৎপৰ হৈ উঠিছে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনৰ লগতে পৰ্যটন বিভাগ ৷ শনিবাৰে জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকল্পটোত উপস্থিত (Dibrugarh administration visits Sasoni Merbil Eco Tourism Park) হৈ কাম-কাজৰ বুজ লয় ৷

৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ১১.৫৯ বজালৈ মৃত্যুঞ্জয়-১০৮ সেৱাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা ১০৭ টা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্রত সেৱা আগবঢ়ায় ( Road accidents in Assam on 31st december)। অৰ্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাত পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা এই সংখ্যাৰ উপৰি বহু দুৰ্ঘটনা ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে। চৰকাৰী ব্যাপক তৎপৰতাৰ পাছতো ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ৰাজ্যত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। জানো আহক ক’ত কিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ল যোৱাটো বছৰৰ শেষ দিনটোত ৷

মহানগৰবাসীৰ সহাৰিৰ ফলত ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা দুৰ্ঘটনামুক্ত হ’ল গুৱাহাটী (No accident in guwahati in 31st december)। সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে ৫৫ টাকৈ স্থানত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান(Kamrup metro police against drunk drivers) । সবিশেষ জানো আহক ৷

দুটা বিত্তীয় বৰ্ষত লোকচানৰ অজুহাত দেখুৱাই ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২৭ শতাংশ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে (Government aims to collect revenue by increasing electricity tariff) । প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত দুটকাকৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড অৰ্থাৎ এ পি ডি চি এলে । সবিশেষ জানো আহক ৷

‘অসমত ইতিমধ্যে জনগোষ্ঠীয় উগ্ৰপন্থা শেষ হৈছে । পৰেশ বৰুৱাও শান্তিৰ পক্ষলৈ আহিবলৈ আগ্ৰহী’ । 2022 বৰ্ষৰ পহিলা জানুৱাৰিত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Era of tribal militancy in Assam is over) ৷

নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত আজি শিৱসাগৰীয়া ৰাইজে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৈতে উদযাপন কৰে (New year celebration in Sivasagar) । দৈনন্দিন কৰ্মব্যস্ততা তথা হতাশা হুমুনিয়াহক একাষৰীয়া কৰি আজি বৃহৎ সংখ্যক ৰাইজে পৰিয়াল তথা আপোনজনৰ সৈতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দিনটো পালন কৰিলে । শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ৰংঘৰৰ বাকৰি, তলাতল ঘৰ প্ৰাঙ্গন আদিৰ লগতে দিচাংমুখ, দিখৌমুখৰ বিভিন্ন বনভোজথলী সমূহত আজি ব্যাপক জনসমাগম হোৱা দেখা যায় (New year celebration historical places of Sivasagar) । একাংশ লোকে পৰিয়ালৰ সৈতে এসাজ তৃপ্তিৰে খাই আনন্দ উছাহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই পৌৰাণিক কৃতি চিহ্ন, বনভোজথলী সমূহ ভ্ৰমণ কৰি অনাবিল আনন্দত ডুব যোৱা দেখা যায় ।

দক্ষিণ শৰণীয়াস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী আশ্ৰমত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma visit to Kasturba Gandhi Ashram) । আশ্ৰমৰ বৰ্ষীয়ান আইতা শকুন্তলা চৌধুৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যে পহিলা জানুৱাৰী অৰ্থাৎ শনিবাৰে কস্তুৰবা গান্ধী আশ্ৰমত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী (CM Himanta Biswa Sarma) ৷ উল্লেখ্য যে, আশ্ৰমখনক ঐতিহ্য সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ । আশ্ৰমখনৰ আন্তঃগাঁঠনি উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰেক্ষাগৃহ, পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।