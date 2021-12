ক্ৰমাৎ দেশত বৃদ্ধি হৈছে কৰ’ণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত (Increases Omicron cases in Delhi) ৰ সংখ্যা ৷ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে 165 গৰাকী ব্যক্তি ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল’ এলাৰ্ট (Yellow alert sounded in Delhi) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত মাটি কেলেংকাৰী (Land grabbing allegation against CM's family) ক লৈ ধুবুৰী জিলাত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ৷

পৰিকাঠামো সলনি হ’ব পাৰে অসম বিধানসভাৰ ৷ ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে হিমাচল প্ৰদেশত গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ই-বিধান সভাৰ প্ৰণালী (E Vidhansabha of Himachal Pradesh) ৷ হিমাচল প্ৰদেশ হৈছে ই-বিধানসভা প্ৰৱৰ্তন কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য ৷

গুৱাহাটীৰ মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলত সংঘটিত হোৱা আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ (Guwahati school girl suicide case) উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ।

লাহৰিজান উচ্ছেদক লৈ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল (MLA Aminul islam on Laharijan eviction) । জানো আহক কি ক’লে আমিনুল ইছলামে ৷

নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ সৈতে BSF য়ে উদ্ধৰ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ য়াবা টেবলেট (BSF seized Yaba tablets) ৷ জব্দ কৰা টেবলেট খিনিৰ বজাৰ মূল্য ২৭,৭৬,০০০ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদন(CAG report on Assam Medical Sector)ত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফোঁপোলাস্বৰূপ । কৰ’ণাসৃষ্ট পৰিস্থিতি (Covid 19)ৰ বাবে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডত বহুকেইটা নৱ সংযোজন হৈছে যদিও এতিয়াও জিলা চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ(Shortage of doctors nurses in Assam)ৰ অভাৱ আছে ৷ তদুপৰি হাস্পতালসমূহত ৰোগী পঞ্জীয়নৰ বাবেও নাই কোনো পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা ।

চাবুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দুস্কৃতিকাৰীৰ অগ্নিসংযোগ(Miscreants burnt revenue circle office at Chabua) ৷ ২০১৯ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ (CAA protest in Dibrugarh) সময়তো জ্বলাই দিছিল দুস্কৃতিকাৰীয়ে । মঙলবাৰ আবেলি চাবুৱাৰ ডি ডি আৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থিত কাৰ্যালয়টোত জুই প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে । ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া শিল্পী শিখা ঠাকুৰীয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰ নিৰ্বাপন কৰে জুই । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জাহ যায় কাৰ্যালয়টোৰ আচবাব-পত্ৰ ৷

উদুলি-মুদুলি চানমাৰিৰ অসম আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ ৷ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম গ্ৰন্থ মেলা ৷ গ্ৰন্থমেলাৰ সভাগৃহ দুটা বিশিষ্ট সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই আৰু ড° লক্ষীনন্দন বৰাৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হ’ব ৷

প্ৰতিখন জিলাতে কোচ ৰাজবংশী বুলি শতাধিক আন জনগোষ্ঠীৰ লোকে অ'বিচি প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে (OBC certificate scam) । অ'বিচি প্ৰমাণ পত্ৰৰ নামত দহ বছৰে সংঘটিত এই দুৰ্নীতিৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ ৷