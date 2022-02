অসমীয়া ছবিজগতক মহানায়ক বিজু ফুকনৰ আজি ওপজা দিন(Legendary Assamese actor Biju Phukan birthday) ৷ ১৯৪৭ চনত আজিৰ দিনটোতে ডিব্ৰুগড়ত জন্ম লাভ কৰা বিজু ফুকনে আজলী নবৌ, বোৱাৰী আদি সৰ্বকালৰ সফলতম অসমীয়া ছবিত কৰা অভিনয়ৰ দ্বাৰা নিজকে অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতৰ এজন অন্যতম তাৰকা অভিনেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

তেলেংগনাত এক ৰাজহুৱা সভাত অংশলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীক্ষ্ন সমালোচন কৰা দেখা গৈছিল তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওক ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে বৃহস্পতিবাৰে শপত ল'লে স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্র একতা সভাই (Oath taking program of Dibrugarh University) ৷ সভাপতি বিকাশ মিচং, সাধাৰণ সম্পাদক অভিলাষ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত নতুনত্বৰ আশা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ ৷

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (Corruption allegation against presudent of Kenduguri GP ) ৷

তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত(FIR against CM Himanta Biswa Sarma) তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে কমলপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ।

আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা যুৱতী দুগৰাকীৰ ঘৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘূলী আৰু উজান বজাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মঞ্চতে বাগৰি পৰিল কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Rajnath Singh fallen on stage)৷ মঙলবাৰে পঞ্জাৱত সংঘটিত হ’ল এই ঘটনা ৷

পুনৰ হ্ৰাস পাইছে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ দাম (Auction value of Nagaon and Cachar paper mills keeps falling)

সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক জিতু দাসৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (Mysterious death of student leader) ৷

ক্ৰমাৎ যতি পৰিছে কেন্দ্ৰবোৰত যানবাহনৰ প্ৰদূষণ পৰীক্ষা ৷