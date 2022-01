উৰুকাৰ নিশা দুৰ্ঘটনা শূন্য হৈ ৰ’ল গুৱাহাটী মহানগৰী (No accident in Guwahati on uruka night) ৷ বিপৰীতে যান-বাহন আইন উলংঘনৰ গোচৰ ৰুজু হ'ল ৫৯৬ টা । সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত মহানগৰীত সংগ্ৰহ হ'ল মুঠ ১১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকাৰ ৰাজহ । মহানগৰীত উৰুকাৰ দিনা বিক্ৰী হ'ল ২.৭৫ কোটি টকাৰ সুৰা (Guwahati Police strict action against drink and drive)।

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,54,542 গৰাকী লোক (India reports 1,54,542 new covid cases in last 24 hours) ৷ শনিবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 3.48 শতাংশ ৷

উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে কৰ’ণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (increase Covid positive cases in Assam) ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ 2348 গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । শনিবাৰৰে পৰা ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ হ'ব মহানগৰ প্ৰশাসন ৷

যোৱা ৪ জানুৱাৰীত ত্ৰিপুৰাৰ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা সভাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনত ক’ভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে (Covid rises abnormally After PM Modi's visit in Tripura) ৷ এই দাবী কৰিছে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ চি পি আই এমৰ সচিব জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে ৷ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানো আহক ৷

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Covid situation in Assam) ৷ ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাত ক’ভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

বিকানেৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নিহত সকলৰ পৰিয়ালৰ লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই (Railways provides ex-gratia to families of deceased ) ৷ এই সম্পৰ্কত সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

ত্ৰিপুৰাত আৰক্ষীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ল ম'বাইল বায়’ টয়লেট ভেন (Mobile Bio Toilet for police personnel) ৷ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে মুকলি হ’ব এই টইলেট সেৱা ৷

আগৰতলাৰ পৰা প্ৰায় ১৯০ কিলোমিটাৰ দূৰৰ তীৰ্থমুখত অনুষ্ঠিত হ’ল ঐতিহাসিক পৌষ সংক্ৰান্তি মেলা (Poush Sankranti Mela in Tirthamukh) ৷ ত্ৰিপুৰাৰ হিন্দু সকলৰ এই বিশেষ উৎসৱৰ বিষয়ে জানো আহক ৷

২ ৰ পৰা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হায়দৰাবাদৰ উপকণ্ঠৰ মুঞ্চিণ্টালত চিন্না জিয়াৰ আশ্ৰমত (Chinna Jeeyar ashram at Munchintal) অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শ্ৰী ৰামানুজৰ ১০০০ তম বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত ৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰামানুজৰ ২১৬ ফুট ওখ প্ৰতিমূৰ্তি ষ্টেচ্যু অৱ ইকুৱেলিটি উন্মোচন কৰিব (PM to unveil Sri Ramanuja's Statue of Equality)।