Road Accident in Morigaon: নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে মৰিগাঁৱত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা, নিহত এজন

ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতেই অৰ্থাৎ দেওবাৰে মৰিগাঁৱৰ কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা (Several road accidents in Morigaon) ৷ মৰিগাঁৱৰ জৰাবাৰী, বাংঠাইগাঁও আৰু মায়ঙৰ মূকাটাত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাসমূহ ৷ দুৰ্ঘটনাত ৬ গৰাকী ব্যক্তি আহত হোৱাৰ বিপৰীতে নিহত হয় এজন লোক ৷ সম্প্ৰতি আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে GMCH লৈ ।

12 Coaches of Suryanagari Express Derailed: লাইনচ্যুত হৈ বাগৰি পৰিল 12 টাকৈ ডবা

ৰাজস্থানৰ পালি ষ্টেচনত ভয়ংকৰ ঘটনা (Suryanagari derailed in Rajasthan)৷ সোমবাৰে পুৱাই পালি ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে বান্দ্ৰাৰ পৰা যোধপুৰলৈ অহা সূৰ্যনগৰী এক্সপ্ৰেছখন লাইনচ্যুত হয় (Bandra Jodhpur Express derailed)৷ জানিব পৰামতে আজি পুৱা 03.27 বজাত যোধপুৰ বিভাগৰ ৰাজকীয়াৱাস-বোমাদাৰা শাখাৰ মাজত 12480 নম্বৰৰ বান্দ্ৰা টাৰ্মিনাস যোধপুৰ সূৰ্যনগৰী এক্সপ্ৰেছৰ 12 টা ডবা লাইনচ্যুত হয়(12 Coaches of Suryanagari Express Derailed)৷ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত 20 জনৰো অধিক যাত্ৰী আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ পিচতে ৰে’ল আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়গৈ ৷ অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাটোত কোনো লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা নাই ৷

Terror attack in JK: জম্মু কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত তিনিগৰাকী নাগৰিক

জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰজৌৰী জিলাৰ ডাংগ্ৰী গাঁৱত সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত 3 গৰাকী সাধাৰণ লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে 10 গৰাকীকৈ গাঁওবাসী আহত হয়(Terror attack in Jammu Kashmir) ৷

Army chief visiting troops: নৱবৰ্ষ উপলক্ষে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত নিয়োজিত সেনাৰে সেনা প্ৰধানৰ বাৰ্তালাপ

সেনা প্ৰধান জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডেয়ে (Army Chief General Manoj Pande) দেওবাৰে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত (LoC in Jammu and Kashmir) নিযুক্ত সৈন্যসকলক পৰিদৰ্শন কৰি নতুন বছৰটো শুভাৰম্ভনি কৰে ৷

Road Accident in Kalgachia: জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে জাহিদুলে

কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উদমাৰী দ্বিতীয় নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথত যোৱা 23 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল জাহিদুল নামৰ এজন যুৱক (Road Accident at Kalgachia) ৷ জানিব পৰা মতে উদমাৰীস্থিত মছজিদত নামাজ আদায় কৰি নিজ ঘৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিছিল যুৱকজনক ৷ পিছত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । তাৰ পিছত যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত GMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বৰপেটাৰ চিকিৎসকে (Kalgachia Boy Died in GMCH)। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ন দিনে জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজি শনিবাৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে জাহিদুলে (Youth dies injured in road accident) । তাৰ পিছত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি 1 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ দেওবাৰে নিশা উদমাৰীস্থিত নিজ বাসগৃহলৈ অনা হয় জাহিদুলৰ মৃতদেহ । জাহিদুলৰ মৃত্যুৰ খবৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷

Teok bee farm: মৌ পালনেৰে বছৰি প্ৰায় ৮ লাখ টকা উপাৰ্জন টীয়কৰ প্ৰদীপ ফুকনৰ

মৌ পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে টীয়কৰ এগৰাকী ব্যক্তি (Self sufficient in beekeeping in Teok)৷ টীয়কৰ বাইলুং গাঁৱৰ প্ৰদীপ ফুকনে কলেজীয়া দিনৰ পৰাই মৌ পালন কৰি আহিছে যদিও আজি প্ৰায় ৬ বছৰ ধৰি এই মৌ পালনক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰি সমাজৰ বাবে নিৰ্দশন হৈ পৰিছে । নিজৰ ঘৰতে ১০০ ৰো অধিক মৌ বাহ পালনেৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ (Teok honey farm)। মৌ জোল উৎপাদনৰ লগতে মৌ বাহো বিক্ৰী কৰে প্ৰদীপ ফুকনে । বছৰি মৌ পালনেৰে প্ৰদীপ ফুকনে উপাৰ্জন কৰে প্ৰায় ৭-৮ লাখ টকা । ইপিনে গাঁৱৰ কেইবাটাও আগ্ৰহী মহিলা গোটকো মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে প্ৰদীপ ফুকনে ।

Akash Ambani Fake Twitter Account : মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰৰ নামত মহিলাক প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ

আকাশ আম্বানীৰ নামত প্ৰৱঞ্চকে মহিলাক ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ টুইটাৰ যোগে এগৰাকী মহিলাক ব্লেকমেইলিং কৰি 50 লাখ টকা সৰকোৱাৰ জাল পতা বুলি অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে (Akash Ambani Twitter page)৷

Stampede at Chandrababu Naidu programme: চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সভাত পদপিষ্ট হৈ 3 জনৰ মৃত্যু

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সভাত পুনৰ অঘটন(TDP chief Chandrababu programme) ৷ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত পদদলিত হৈ নিহত তিনিগৰাকী মহিলা ৷ আহত আন পাঁচজন লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৷

Lovers committed suicide: প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ আত্মহত্য়াৰ ঘটনাক লৈ ধুবুৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য

একেজোপা গছতে একেডাল ৰছীৰে চিপ লৈ আত্মহত্যা নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ ৷ ধুবুৰী জিলাত সংঘটিত হোৱা এই আত্মহত্যাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ কিন্তু কিয় নাবালক প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই বাছি ল’লে এই চৰম সিদ্ধান্ত সেয়া বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই ৷

Bone Infection: হাড়ৰ গুৰুতৰ সংক্ৰমণ অষ্টিওমাইলাইটিছ

হাড়ৰ সংক্ৰমণ বা অষ্টিওমাইলাইটিছ হৈছে এক গুৰুতৰ ৰোগ । অষ্টিওমাইলাইটিছক হাড়ৰ সংক্ৰমণ বুলিও কোৱা হয়, এক অতি গুৰুতৰ স্থিতি । তীব্ৰ অষ্টিওমাইলাইটিছত লগে লগে চিকিৎসা কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অন্যথা ভুক্তভোগীৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হ'ব পাৰে । ইয়াৰ লক্ষণ, কাৰণ আৰু প্ৰভাৱবোৰ জানি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সঠিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ(Osteomyelitis) ।