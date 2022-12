Covid-19 Omicron Sub-Variant BF.7: ভাৰতৰ বাবে চিন্তনীয় নহয় ক’ভিডৰ নতুন প্ৰকাৰ: জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ৰাকেশ মিশ্ৰ

ক'ভিড-১৯ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট বি এফ ৭ ক লৈ আশংকা দূৰ কৰি শুকুৰবাৰে এগৰাকী বিশিষ্ট তথা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে কয় যে বি এফ ৭ ভেৰিয়েণ্ট হৈছে অ’মিক্ৰণৰ উপ ভেৰিয়েণ্ট (Covid-19 Omicron Sub-Variant BF.7) ৷ বি এফ ৭ ভেৰিয়েণ্টক লৈ ভাৰতে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।

Assamese youth beaten up: আকাশ হুণ্ডাইত কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকক প্ৰহাৰ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ

নগাঁৱৰ আকাশ হুণ্ডাইত অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ গুণ্ডামি (Nagaon Akash Hyundai) ৷ ভাড়াতীয়া গুণ্ডাক লগত লৈ প্ৰহাৰ কৰিলে প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকক ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা বাউঞ্চাৰ ভাৰালৈ আনি মাৰপিট প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক ৷ নবীন বণিয়া নামৰ কৰ্মচাৰীজনক প্ৰহাৰ ৷

Worker died in Numaligarh refinery: ট্ৰাকৰ চেপাত মৃত্যু শোধনাগাৰৰ অস্থায়ী শ্ৰমিকৰ

গোলাঘাট নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মাৰ্কেটিং টাৰ্মিনেলত অঘটন ৷ ট্ৰাকৰ চেপাত মৃত্যু এজন অস্থায়ী শ্ৰমিকৰ ৷ মাৰ্কেটিং টাৰ্মিনেলৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা এখন ৱাক্সভৰ্তি ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় শ্ৰমিকজনৰ ৷ মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিকজনৰ নাম ইছুক পানি বুলি জানিব পৰা গৈছে (Worker died in Numaligarh refinery) ৷

Gangster-Police Encounter in Punjab: অমৃতসৰত গেংষ্টাৰ আৰু আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ

পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত আৰক্ষী গেংষ্টাৰৰ সংঘৰ্ষত আহত এটা গেংষ্টাৰ(A gangster injured in a police encounter) । এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা দাবী কৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো(Encounter between police and gangster in Punjab) । আনহাতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ণ কৰে আন এটা গেংষ্টাৰে ।

Good Governance Week 2022: সু শাসন সপ্তাহ উপলক্ষে তিনিচুকীয়াত কৰ্মশালাৰ আয়োজন

তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত "সু শাসন সপ্তাহ - গাঁও অভিমুখে প্ৰশাসন" শীৰ্ষক এখনি কৰ্মশালা অনিষ্ঠিত হৈ যায় (Workshop in Good Governance Week)৷ কৰ্মশালাখনিত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়া হেমন্ত নাৰ্জাৰী ।

Kumily road accident: কেৰালাত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত নিহত 8 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী

কেৰেলাত শোকাৱহ ঘটনা (Kumily road accident)৷ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্থ ৷ নিহত কেইবাজনো লোক ৷

Rhino scare: মাজুলীত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত ৰাইজ

সত্ৰনগৰী মাজুলীত পুনৰ গঁড়ৰ আতংক (Rhino scare in Majuli)। মধ্য মাজুলী বামুণগাৱত দুটাকৈ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ । পুৱাই গাঁৱৰ লোকসকলে গঁড় দুটা প্ৰত্যক্ষ কৰে । ইফালে গঁড় দুটা খেদি পঠিওৱাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

Protest in Morigaon: মৰিগাঁৱত গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী

সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি শ্বাহ নাৱাজ হুছেইনক (ক আক্ৰমণ কৰা দুৰ্বৃত্তক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে মৰিগাঁও জিলা গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে মৰিগাঁৱৰ সদৰ বিহুতলীত শুকুৰবাৰে এক অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ।

Students community programme: বৰপেটাৰ বৰাদিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ সম্প্ৰদায় উৎসৱ পালন

পুথিগত শিক্ষাৰ উপৰিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাৱে পৰিপক্ক কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্যজুৰি সমগ্ৰ শিক্ষাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সম্প্ৰদায় উৎসৱ ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰপেটাতো অনুষ্ঠিত কৰা হয় সম্প্ৰদায় উৎসৱ । এই সম্প্ৰদায় উৎসৱত উপস্থিত থাকে বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত আয়ুষ গৰ্গ ।

Rekibuddin Ahmed on Rahul Gandhi: অনাগত সময়ত ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্রী হ'ব: ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ

দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ চলি থকা ভাৰত জোড়ো যাত্রাৰ ক্ষেত্রতো ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাধা আৰোপ কৰিছে । এনে বাধা আৰোপক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে আজি বিধানসভা চৌহদত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ যাত্রা আৰম্ভ কৰিছে ।