Clash in Tawang sector: ভাৰত-চীনে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিত বাইডেন প্ৰশাসন সন্তোষ

ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বৰ্তমান এক অতি স্পৰ্শকাতৰ পৰ্যায়ত আছে । কেইবাবাৰো কূটনৈতিক আলোচনা হোৱা সত্ত্বেও 2020 চনত গালৱান উপত্যকা সীমান্ত সংঘৰ্ষৰ পিছৰে পৰা সম্পৰ্ক তিক্ত হৈ পৰিছে দেশ দুখনৰ মাজত (Galwan valley border conflict) । ইয়াৰ পিছতে টাৱাঙত ভাৰত-চীন সেনাৰ সংঘৰ্ষক লৈ আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত । এই প্ৰসংগত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰশাসনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে(White House react on Indo China Border clash ) ।

Qatar World Cup final 2022 : বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনা

তৃতীয়টো বিশ্বকাপ খিতাপ অৰ্জনৰ আশাত বন্দী আৰ্জেণ্টিনা । ষষ্ঠবাৰলৈ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দলটো (Argentina in FIFA world Cup final)। মঙলবাৰে ক্ৰোৱেছিয়াক ৩-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি কাটাৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে মেছিৰ দলটোৱে ।

Air patrolling at Tezpur : তেজপুৰৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ এয়াৰ পেট্ৰ’লিং

টাৱাংকাণ্ডৰ উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে তেজপুৰৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ এয়াৰ পেট্ৰ’লিং (Air patrolling at Tezpur)৷ টাৱাং জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ পাচতে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰো (IAF Combet Flying patrolling at Tezpur) ৷

Drinking poisonous liquor: বিষাক্ত সুৰাপান কৰি মৃত্যু 5জনৰ, সংকটজনক অৱস্থাত দুজন

বিহাৰত বিষাক্ত সুৰাপান কৰি মৃত্যু হৈছে পাঁচজন লোকৰ ৷ বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুজন লোক ৷ বিষাক্ত সুৰা সেৱনৰ ফলতেই পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে চিকিৎসকে (Drinking poisonous liquor in Bihar) । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ পিছতহে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসকে ৷

Ganga Vilas Cruise : নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে গংগা বিলাসে ৰচনা কৰিব ইতিহাস

10 জানুৱাৰী, 2023ত ৰচনা হ’ব আন এক ইতিহাস ৷ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী যাত্ৰা হ’ব ভাৰতত (Longest luxury river cruise)৷ যাত্ৰাৰ সংগী হ’ব গংগা বিলাস (Ganga Vilas Cruise)৷

Crime in Bongaigaon: বঙাইগাঁৱত দিন দুপৰতে ডকাইতে লুটিলে লক্ষাধিক টকা

বঙাইগাঁও জিলাৰ বালাৰচৰত মঙলবাৰে দিন দুপৰতে ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হয় (Robbery at Balarchar in Bongaigaon)। বালাৰচৰ বি কে জুনিয়ৰ কলেজৰ সন্মুখত দুৰ্বৃত্তই দুজন পথচাৰীক বাট আগুচি ধৰি প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰি লুটি নিয়ে প্ৰায় লক্ষাধিক টকা । দুৰ্বৃত্তৰ মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুই পিতা-পুত্ৰ ক্ৰমে আলি খান আৰু ছাইদুল ইছলাম(Two person beaten by robber) ।

Drugs seized in Tinsukia: তিনিচুকীয়াত ড্ৰাগছসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰী

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ তিনিচুকীয়াতো অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Drugs seized in Tinsukia) ৷ মঙলবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নিউ তিনিচুকীয়া ৰে’ল ষ্টেচনত অভিযান চলায় ৷ অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে চাৰিটাকৈ ড্ৰাগছৰ পেকেটৰ লগতে আটক কৰে দুই সৰবৰাহকাৰীক (Drugs peddler arrested)৷ জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন প্ৰায় ৫০.৫০ গ্ৰাম হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

Land dispute in Morigaon: ভূমি বিবাদৰ বুজ ল’লে লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক ডাঃ আচিফ মহম্মদ নাজাৰে

লাহৰীঘাটৰ ধিঙৰআটি ভূমি বিবাদৰ বুজ ললে লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক ডাঃ আচিফ মহম্মদ নাজাৰে (Laharighat MLA Asif Mohammad Nazar) ৷ লাহৰীঘাটৰ ধিঙৰ আটিৰ ভূমি বিবাদে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ ৰূপ লোৱাৰ পৰা পৰিল ৰক্ষা ৷ এটা হিন্দু পৰিয়ালক দুৰ্বৃত্তৰ পৰা নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব ল’লে স্থানীয় মুছলমান সমাজে ৷

Argentina vs Croatia 2022: চেমি ফাইনেললৈ উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষাৰত বিশ্ববাসী

আজি প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব কাটাৰত ৷ জয়ৰ লক্ষ্যৰে যুঁজত নামিব দুই খিতাপৰ দাবীদাৰ ৷ আৰ্জেণ্টিনা আৰু ক্ৰোৱেচিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চেমি-ফাইনেললৈ মাজত বাকী মাথো কেইঘণ্টা মানৰ উৎকণ্ঠা(Argentina vs Croatia 2022) ৷

Bilkis Bano rape case: বিলকিছ বানু গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিল মহিলা ন্যায়াধীশ

2002 বৰ্ষত গুজৰাটত হোৱা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত 11 জনকৈ দোষীক আগতীয়াকৈ মুকলি কৰি দিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিলকিছ বানুৱে ন্যায়ালয়ত জনোৱা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বেলা ত্ৰিবেদী (SC judge Justice Bela Trivedi recuses)৷