ৰাসৰ আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে নলবাৰীতে দুটাকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident)। এটা দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে ৪ জনকৈ লোক আৰু আহত আন ৪ জন । আনটো দুৰ্ঘটনাত ৪ জন গুৰুতৰভাৱে আহত ।

আজিৰ এই বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ বুধবাৰেই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে মিজোৰাম চৰকাৰৰ দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী ক্ৰমে লালাচামলিয়ানা আৰু লালাৰুৱাটকিম ৷ উল্লেখ্য যে মিজোৰামৰ এই দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীৰ সৈতে সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আজি বিয়লি আলোচনাত বহিব মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৷

ছত্তীশগড়ত প্ৰয়াত পঞ্চায়ত শিক্ষক সহানুভূতিশীল সন্থাৰ আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিবলৈ বুধবাৰে ৰায়পুৰত উপস্থিত হয় কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া । তেওঁ ছত্তিশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল চৰকাৰক(Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷

দুলীয়াজানত‌ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Student suicide case) ৷ বুধবাৰে দুলীয়াজানৰ বকুলনী চাৰিআলিস্থিত নীপকোৰ আৱাসিক অঞ্চলৰ 'এ' টাইপ ৫১ নম্বৰৰ নিজা বাসগৃহত চিপ লোৱা অৱস্থাত এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Student suicide at Duliajan )৷ মৃত ছাত্ৰজন দুলীয়াজানৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ (DPS) দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পৰীক্ষিত প্ৰতীম বৰা ৷ এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে‌ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ(AMCH) প্ৰেৰণ কৰিছে । কি কাৰণে ছাত্ৰজনে আত্মহত্যা কৰিলে এতিয়ালৈ সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিছে ।

"মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমালৈ চকু মেলি চাওক, আমাক সহায় কৰক ৷ আমাৰ থাকিবলৈ ঘৰো নাই, আমাক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ৷ আমাৰ উপাৰ্জনৰ এটা সমল গোটাই দিয়ক ৷" শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম স্বামীক লৈ পত্নীৰ হিয়াভঙা কান্দোন ৷ দিকচু খনিকৰ গাঁৱৰ দেৱানন্দ খনিকৰ নামৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তিজনে আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসগৃহকে ধৰি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা (Physically challenged man bagged help )৷ বৰুৱাপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আৱেদন- নিৱেদন জনোৱাৰ পিছতো আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে কোনো সহাৰি লাভ নকৰিলে ৷

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো আজি উদযাপন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস (National press day)৷ চৰকাৰেও সংবাদকৰ্মীসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ বিভিন্ন নেতাই সাংবাদিক বন্ধুসকল বুলি সম্বোধন কৰিলেও বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই সংবাদমাধ্যক তুচ্চ-তাচ্চিল্য কৰাৰ ওপৰিও চূড়ান্ত অপমানজনক মন্তব্য প্ৰদান কৰা দেখা গৈছিল ৷

আজি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (Assam Government cabinet meeting)। বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল যোগে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ অৱগত কৰে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Assam Govt new cabinet decisions)।

ৰঙিয়াৰ গোঁসাই শৌলমাৰীত বুধবাৰে ধাননি পথাৰৰ মাজত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ(Dead Body recovered at Rangia) । পুৱা স্থানীয় ৰাইজে পথাৰৰ মাজত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি গাঁওবুঢ়াক খবৰ দিয়ে । গাঁওবুঢ়াই লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰঙিয়া আৰক্ষীক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত ৰঙিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । মৃত লোকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ মৃত লোকজন এন্দুৰৰ চিকাৰী বুলি সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ চিকাৰ কৰিবলৈ আহি অকাল মৃত্যুক আকোঁৱালি লোৱাৰ সন্দেহ একাংশৰ । কিয়নো মৃতদেহৰ কাষত আছে পথাৰত এন্দুৰ চিকাৰ কৰা ফাণ্ড ৷ নিশাৰ ভাগতে লোকজনে পথাৰলৈ এন্দুৰ চিকাৰ কৰিবলৈ অহাৰ পিছত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ একাংশৰ । আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত হয়তো ওলাই পৰিব এইয়া দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা !

বয়সেও বাধা দিব নোৱাৰা নগাঁৱৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান সাংবাদিক। শাৰীৰিক বাধাকো নেওচি ৯০ বছৰ বয়সতো সক্ৰিয় সাংবাদিকতাত জড়িত এগৰাকী সাংবাদিক। ৯০ বছৰ বয়সতো হাতত কলম তুলি লৈ লিখি যায় ইটোৰ পিছত সিটো বাতৰি। বাতৰি লিখি এক সুকীয়া আনন্দ লাভ কৰে সাংবাদিকগৰাকীয়ে । ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসত (National Press Day) এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান সাংবাদিকৰ কথাৰে ই টি ভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক লৈ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে ভূপেন বৰাৰ ৷ ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই (Bharat Jodo Yatra of Congress) অসমত বিজেপিক বাৰুকৈয়ে স্পৰ্শ কৰিছে নেকি ? কিয়নো ধুবুৰী পৰা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী পোৱাৰ সময়তে বিজেপিয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ধুবুৰীত আৰম্ভ কৰিব ৰথ যাত্ৰা (BJP to start Rath Yatra in Assam) ৷