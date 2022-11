Kangana Ranaut at Kaziranga: কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে কাজিৰঙাত উপস্থিত কংগণা

কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত মঙলবাৰে নিশা কাজিৰঙাত উপস্থিত হ’ল বলিউদৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী কংগণা ৰাণাৱট (Kangana Ranaut at Kaziranga)৷ কাজিৰঙাৰ হংঠৰ ৰিজৰ্টত নিশা কটালে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

Ishan Uday Scholarship scam : ঈশান উদয় স্ক'লাৰশ্বিপৰ নামত কেলেংকাৰী

ৰাজ্যত ছাত্ৰৰ স্ক'লাৰশ্বিপৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে (Scam in students scholarship)। জালিয়াতিৰে আঁচনিৰ ধন লুণ্ঠন কৰা দুজনক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ধৃত লোক দুজন বৰপেটাৰ জাহোৰপাম গাঁৱৰ ।

Livestock recovered in Bokakhat: বোকাখাতত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰুভৰ্তি বাহন জব্দ

বোকাখাতত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰুভৰ্তি বাহন জব্দ ৷ জব্দকৃত বাহনখনত আছিল 33 টাকৈ গৰু (Livestock recovered in Bokakhat) ৷ বোকাখাতৰ কুৰুৱাবাহীৰ পৰা চামুগুৰি অভিমুখে গৈ আছিল গৰু ভৰ্তি বাহনখন ৷

Wild elephants roam free: চামগুৰিত ৩ শতাধিক বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ

চামগুৰিৰ বৰদলৰ পামগাঁৱত ৩ শতাধিক বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ (Wild elephants roaming) ৷ বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে নষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধান খেতি ৷ এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে নিৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

journalist attacked in Kalgachia: ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী ধৰা পেলোৱাৰ বাবেই সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ

কলগাছিয়াত শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল সংবাদকৰ্মী ৷ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাত ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ অনাৰ বাবেই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰা হ’ল সংবাদ কৰ্মীক (Fake Examinee at Kalgachia)৷

Man kills wife: ৰূপহীহাটত স্বামীয়ে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নীক

ৰূপহীহাটত নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Murder in Rupohihat) ৷ ঘাতক স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক(Husband killed his wife in Rupohihat) ৷ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৷

OC Samarjit Basumatary honoured: কৰ্তব্যৰ সময়ত সাহসৰ পৰিচয় দিয়া অ’চি সমৰজিৎ বসুমতাৰীলৈ সোণৰ পদক

কৰ্তব্যৰ সময়ত দেখুওৱা সাহসিকতাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই সোণৰ পদকেৰে সন্মানিত কৰিলে অ’চি সমৰজিৎ বসুমতাৰীক (Samarjit Basumatary honoured with gold medal) ৷ নিজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাক গুৰুত্ব নিদি কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সমৰজিৎ বসুমতাৰীয়ে লংগাই নদীত জপিয়াই ডুবিব ধৰা ব্যক্তিজনক উদ্ধাৰ কৰে (Samarjit Basumatary shows his bravery in duty)।

Khumtai Electricity Sub Station: খুমটাইত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড; যিকোনো মুহূৰ্তত ঘটিব পাৰে অঘটন

গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইত বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে পশুধন, শিশু, সাধাৰণ লোকৰ প্ৰাণ যোৱাৰ আশংকা । খুমটাইৰ কেপ্তেইন জিন্টু গগৈ পথৰ দাঁতিত অৱস্থিত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কন্ট্ৰ'ল ৰূমৰ দুৰৱস্থাই আতংকিত কৰিছে সকলোকে (Khumtai Electricity Sub Station)।

Scientific development of 102 cities: উপগ্ৰহীয় প্ৰযুক্তিৰে ১০২ খন চহৰৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত মাষ্টাৰপ্লেন

গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগ তথা জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ(Several review meeting by minister Ashok Singhal) । পৌৰ এলেকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা (চহৰাঞ্চল)ৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনাৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলকো হিতাধিকাৰী হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰাৰ নিৰ্দেশ ।

National Tribal Dance Festival: অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শিত হ’ল ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতীয় নৃত্য মহোৎসৱত

চত্তীশগড়ত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতীয় নৃত্য মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ’ল অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী ৰায়পুৰৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উদ্বোধন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতীয় নৃত্য মহোৎসৱ আৰু ৰাজ্যোৎসৱত অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনজাতীয় নৃত্যও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় (Assamese dance at National Tribal Dance Festival)৷ ইয়াৰোপৰি উক্ত নৃত্য মহোৎসৱত দেশৰ আন আন ৰাজ্যসমূহৰ শিল্পীয়ে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ আভাস উপস্থাপন কৰে (National Tribal Dance Festival in Chhattisgarh)।