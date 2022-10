সোণাৰিত ভূমি বিবাদ ৷ এগৰাকী মহিলাৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী আটছা নেতা (ATSA leader injured in land dispute case)৷

ৰাজ্যত সঘনাই বৃদ্ধি হ’বলৈ ধৰিছে শিশু নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ বোকাখাতত টিউশ্যনলৈ যোৱাৰ পথতে বৃহস্পতিবাৰে ৰ'জ ইংলিছ হাই স্কুলৰ দুজনকৈ ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হয় (Two students missing at Bokakhat)৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা ছাত্ৰ দুজন হৈছে বিমল কুটুম আৰু কৌশল খণ্ডাইত। নৱম শ্ৰেনীত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰ দুজন (Missing case at Bokakhat)৷

কৰ্মৰ সন্ধানত চেন্নাই অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল আমগুৰি অভয়পুৰীয়া গাঁৱৰ বিপ্লৱ গগৈ ৷ কিন্তু নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস ৷ হাওৰা ষ্টেচনত কালি বিপ্লৱৰ ক্ষত-বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ (Amguri boy died in Howrah)৷ দু:খবৰটো লাভ কৰাৰ পাছতে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে সদ্যপ্ৰয়াত বিপ্লৱ গগৈৰ ঘৰত ৷ তদুপৰি মৃতদেহটো সুদুৰ হাওৰা ষ্টেচনৰ পৰা আমগুৰিলৈ আনিবলৈ সম্বল নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ৷

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ছাত্ৰ নেতাক বাইক আৰোহী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Independent candidate attacked by miscreants)৷

বৰমা মহাবিদ্যালয়ত বাক্সা জিলা ভিত্তিক যুৱ মহোৎসৱ (Baksa District Youth Festival)উলহে মালহে উদযাপন কৰা হয় ৷

হিন্দু ধৰ্মৰ আন আন উৎসৱৰ দৰে ভাই দুজ উৎসৱৰো এক বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। ইয়াৰ স্বীকৃতি আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় কাৰণ ই দীপাৱলীৰ পাঁচদিনীয়া উৎসৱৰ ভিতৰত অন্যতম । ৰক্ষাবন্ধনৰ দৰেই ভাই দুজ উৎসৱতো ভাই-ভনীৰ সুন্দৰ সম্পৰ্ক, মৰম-মৰমৰ প্ৰতীক হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । দীপাৱলীৰ পিছতে পালন কৰা হয় ভাই দুজ উৎসৱ । হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় দিনা ভাই দুজ উদযাপন কৰা হয় ।

অহা 1 নৱেম্বৰত ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা (Bharat jodo yatra in Assam)৷ এই যাত্ৰাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰাৰ লগতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা গান্ধী পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ (Congress leader Priyanka Gandhi) উপৰিও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং (Congress leader Jitendra singh) আৰু অসমৰ বহু কেইজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত থাকিব ৷

খড়গপুৰ আই আই টিত অসমৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । খড়গপুৰ আই আই টিৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰজনক ১৪ অক্টোবৰত ছাত্ৰাৱাসৰ কোঠাত মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল (IIT kharagpur) ।

২০২২ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমধামেৰে পালন কৰা হ’ব হিন্দুসকলৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱ দীপাৱলী । দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ২০২২ চনৰ ২২ অক্টোবৰত পালন কৰা হ'ব ধনতেৰচ ৷ নিতৌ সন্ধিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত দ্বীপ জ্বলাই কুবেৰা দেৱ আৰু মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰা হয় । দীপাৱলীৰ নিশা লক্ষ্মী দেৱী পূজাৰ মহত্ব, শুভ মূহুৰ্ত আৰু গোটেই ৰাতি দ্বীপ জ্বলাই ৰখাৰ বিশেষ কাৰণ জানো আহক-

শিৱসাগৰত অষ্টাদশ অঞ্জলী দত্ত স্মাৰক বক্তৃতা (18th Anjali Dutta Memorial Lecture) আৰু "দ্য অঞ্জন দত্ত ফাউণ্ডেচন" ৰ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জলপানি প্ৰদান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় (18th Anjali Dutta Memorial Lecture in Shivsagar) ৷