আজি কাতি বিহু (Kati bihu 2022)। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰা হ'ব । আজি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চোতালত তুলসীৰ তলত তথা প্ৰতিখন পথাৰত জ্বলি ব চাকি, আকাশ বন্তি । সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলী জু তো কাতি বিহুক লৈ ব্যাপক উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছে । কাতি বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া সকলো । ঘৰে ঘৰে তুলসীৰ তলত চাকি-ধূপ-নৈবদ্য আগবঢ়াই নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়ো ৱাৰ লগতে চহা কৃষকসকলে সেউজীয়া হৈ পৰা ধাননি পথাৰত চাকি জ্বলাই পোকপতংগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কঙালীৰ গৰ্ভত গালীৰ বীজ উৎপত্তি হ’বলৈ প্ৰাৰ্থনাৰ্থ জনাব ।

শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতি চাৰিআলি ধোদৰ আলিত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Road accident at Namti Chariali) ৷ মঙলবাৰে পুৱা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ’ল এজন বাইক আৰোহীৰ (One dead in road accident)। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় টিঙিৰীপাম কহাৰগাঁও নিবাসী মুকুল ওৰফে মহেন্দ্ৰ চুতীয়া(৪৫) নামৰ ব্যক্তিজন । AS 04 BC 5447 নম্বৰৰ ডাম্পাৰখনে AS 4Q 8140 নম্বৰৰ বাইকত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে ডাম্পাৰৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনজনক আটক কৰি নামতি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । উল্লেখ্য যে একে স্থানতে তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰান গৈছিল চাৰিজনকৈ লোকৰ ।

আজি কাতি বিহু ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত বিহু নহয় যেন বৰবিহহে (kati bihu at Rangia)৷ বগৰীবাৰীৰ ৰাইজে পালন কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ কাতি বিহু (Flood affected area reacts on Kati bihu at Rangia)৷

মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ব কেইবাটাও বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল (Recruitment examination Result)। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে টুইটাৰ যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে । সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে (Assam CM Himanta Biswa Sarma Tweet)।

হায়! হায়! ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ ৷ খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ জিলাৰ চিকিৎসালয়তে নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক, নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধ ৷ ফলত চিকিৎসাৰ বাবে গৈও চিকিৎসা অবিহনে উভতি আহিছে ৰোগী ৷

ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতি (Kati Bihu preparation)। মৰাণত ঘৰে ঘৰে বিহুক লৈ বিশেষ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । মহিলাসকলে তুলসীৰ তল চাফ চিকুণ কৰাৰ লগতে আকাশ বন্তিসমূহ সাজু কৰিছে ।

"কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই পাগলৰ দৰে বকি আছে ৷ বিজেপি আৰু এ আই ডি এফ এই দুয়ো দুটা দল হৈছে সাম্প্ৰদায়িক দল ৷ কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে কোনো সাম্প্ৰদায়িক দলেৰে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা নকৰে ৷ এ আই ডি এফ দলে কৈছে যদি কংগ্ৰেছে যদি মিত্ৰতা নকৰে কংগ্ৰেছ বিগ জিৰ' ৷ জিৰ' কোন হ’ব অহা সময়ত কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই গম পাব (Former Chabua MLA Raju Sahu slammed AIUDF)৷" চাবুৱাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুয়ে আজি এনেদৰে সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছক ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত জেহাদী বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান । বৰপেটা, মৰিগাঁৱগাঁৰ পিছত এইবাৰ নলবাৰীত আটক দুই সন্দেহযুক্ত জেহাদী । দুই জেহাদী ক্ৰমে আবু ৰায়হান আৰু হাবেল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

“পিএম কিষাণ সন্মান সন্মিলন, ২০২২”ৰ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ । দেশৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰে ন্দ্ৰ মোডীয়ে ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমৰে মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্ৰ (PMKSK Inaugurate at Kaliabar)। এইটো হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো সমৃদ্ধি কেন্দ্ৰ ।

সোমবাৰে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসনৰ দাবীত নিজ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সমদল উলিয়াই জিলা উপায়ুক্তয়ু কাৰ্যা লয়লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল যদিও টাইপাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক (TAYPA protest rally blocked by police) । ফলত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ৷