সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআইয়ে সোধ-পোছৰ বাবে কাৰ্যালয়লৈ মাতে দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ ছিছ’দিয়াক (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia )৷

দেউৰী স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সমাগত (Deori Autonomous Council Election) ৷ ২২ জনীয়া সদস্য বিশিষ্ট পৰিষদৰ বাবে আজি প্ৰথমখন তালিকাত ১২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছে ৷ শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব বাকী ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷

উত্তৰা খণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Skeletons found in Uttarakhand)৷ দেওবাৰে নিশা হৰিদ্বাৰৰ চিদকুল আৰক্ষী থানা অঞ্চলৰ অন্তৰ্গতৰ্গ ডেনচো চকৰ ওচৰৰ এখন পথাৰৰ ওচৰৰ দ খাৱৈত দুটা কংকাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷

আহমেদা বাদৰ ভাৱনগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুটৰ্ঘনা (Car Accident at Bhavnagar)৷ এই ভয়ংকৰ দুটৰ্ঘনাত মহাবীৰ কুমাৰ, ৰতিলাল জৈন আৰু এটি শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ মুঠমু 5 জন লোকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয় (Five person died from same Family)৷

প্ৰতি বছৰে ১৭ অক্টোবৰত কিয় উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব ট্ৰমা দিৱস ? এই দিনটোৰ উদ্দেশ্য আৰু সমষ্ট জানি লওক...

বাংলাদেশৰ যুৱকৰে কন্যাৰ বিবাহ(Anup Chetia daughter marriage with Bangladeshi boy) ৷ যাৰ বাবে এতিয়া বিতৰ্কৰৰ্ক সন্মুখীন হৈছে অসমৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাৰ নেতা অনুপ চেতিয়া ৷ এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অনুপ চেতিয়াই(ULFA leader Anup Chetia) ।

দেওবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই (All Assam Students' Union) এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক, কথা শিল্পী, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰান শ্বাহক সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বঁটাৰে সন্মানিত কৰে (Lakshminath Bezbaroa award to Imran Shah) ৷

ধেমাজিত ২৫ তম আন্তঃজিলা জেষ্ঠ্য যোগাসন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে (25th Senior inter district Yoga competition) ৷ ‘অসম অলিম্পিক সন্থা(Assam Olympic Association)’ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ‘অসম যোগ সন্থা(Assam Yoga Association)’ৰ সৌজন্যত, ‘যোগাসন ক্ৰীড়া সন্থা, অসম’ৰ সহযোগত আৰু ‘ধেমাজি জিলা যোগাসন ক্ৰীড়া সন্থা’ৰ আতিথ্যত জিলাখনৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহতগৃ যোৱা ১৪ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই অনুষ্ঠান (Senior inter district Yoga competition in Dhemaji) ৷

দেওবাৰে বিশ্বনাথত সংঘটিত হয় এটা অঘটন ৷ বিয়লি এখন যাত্ৰীবাহী বাছ মেৰামতি কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ জ্বলি উঠিল দাউদাউকৈ (Passenger bus caught fire) ৷ এই ঘটনাৰ ফলত ৰাইজৰ মাজত হুৱাদুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টিসৃ হয় । লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা মেৰামতিৰ বাবে অনা হৈছিল বাছখন ৷ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ড (Passenger Bus catches fire) সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ জুইজু নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে কাইলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'ত ভোটদান কৰিব তাক লৈ প্ৰশ্ন আহিছে । ইয়াত কোনো শংকা থাকিব নালাগে (Congress Prez election) । তেওঁ বল্লাৰীৰ চাংগানাকাল্লুৰল্লু ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ শিবিৰত প্ৰায় ৪০ জন ভাৰত যাত্ৰীৰ সৈতে ভোটদান কৰিব । তেওঁলোক হৈছে পিচিচিৰ প্ৰতিনিধি ।" ৰমেশে এক টুইটযোগে কয় ।