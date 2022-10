দেৱী বিসৰ্জনৰ সময়ত ৰাজস্থানত অঘটন: তিনিটি শিশুকে ধৰি পানীত ডুবি নিহত 10 জন ব্যক্তি

বিজয়া দশমীৰ দিনটো যেন ৰাজস্থানবাসীৰ বাবে হৈ পৰিল এটা ক’লা দিন ৷ বুধবাৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ (Durga idol immersion in Rajasthan) সময়ত ৰাজস্থানত সংঘটিত তিনিটা পৃথক পৃথক দুৰ্ঘটনা ৷ য’ত অতি কমেও 10 জন লোকৰ পানীত ডুব গৈ অকাল মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (10 die in separate incidents in Rajasthan)৷



বাংলাদেশী যুৱকৰ সৈতে অনুপ চেতিয়াৰ কন্যাৰ বিয়া

অসমৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাৰ নেতা অনুপ চেতিয়াৰ কন্যাৰ বিয়াক লৈ সম্প্ৰতি বিশেষ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । বাংলাদেশৰ সংবাদমাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে তেওঁৰ কন্যাৰ বিয়াৰ বাতৰি । কিয়নো বাংলাদেশৰ যুৱকৰ সৈতে বিয়াত বহিব চেতিয়াৰ কন্যা (Anup Chetia daughter marriage with Bangladeshi boy)। মেলবৰ্ণত হ'ব তেওঁলোকৰ বিয়া ।



জলপাইগুৰিত প্ৰতিমা বিসৰ্জনত অঘটন: মাল নদীত হঠাৎ অহা বানৰ কৱলত পৰি 8 জনৰ মৃত্যু

বুধবাৰে পশ্চিম বংগৰ জলপাইগুৰিত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা ৷ মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰিবলৈ আহি জলপাইগুৰিৰ মাল নদীত হঠাৎ অহা বানৰ কৱলত পৰি 8 জনৰ মৃত্যু (Jalpaiguri Mal River drowing accident) ৷



শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ যোৱা পৰ্যটক বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, শিক্ষাৰ্থীসহ নিহত 9 গৰাকী যাত্ৰী

শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ যোৱা পৰ্যটক বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসহ 9 গৰাকী যাত্ৰী থিতাতে নিহত হয় (9 died in tourist KSRTC bus crash)৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কেৰালাৰ পালাক্কাড় নামৰ এটি অঞ্চলত ৷



মেক্সিকোত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত মেয়ৰসহ নিহত ১৮

গুৱেৰেৰো ৰাজ্যৰ গৱৰ্ণৰ এভলিন চালগাডো পিনেদাই ছান মিগুৱেল টোটোলাপানৰ মেয়ৰ কনৰাডো মেণ্ডোজা আলমেদাৰ মৃত্যুত (Mexico City mayor dead in deadly shooting) গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । গুলীচালনাৰ ঘটনাটো শেহতীয়াভাৱে ধাৰবাহিকভাৱে ঘটি অহা আক্ৰমণৰ শেহতীয়া । এই ঘটনাবোৰে বিগত সপ্তাহবোৰত মেক্সিকোত পৰিস্থিতি ভয়াৱহ কৰি তুলিছে ।



বিজয়া দশমীৰ দিনটোত ৰাজ্যত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা

বিজয়া দশমীৰ দিনটোত ৰাজ্যত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ ইয়াৰে হোজাই জিলা আৰু জোনাইৰ লাইমেকুৰীত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় (Road Accident in Hojai and Jonai) ৷ আনহাতে দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷



অৰুণাচলত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত এজন পাইলট নিহত

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লুম্ফুৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত সেনাৰ চিতা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (Indian Army helicopter crashed in Arunachal) । দুৰ্ঘটনাত এজন পাইলট নিহত । আহত আন এজন ।



কম সময়তে সকলোৰে মন মুহি অজান মুলুকলৈ গ’লগৈ মাজুলীৰ তেজস্বিতা

প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ অকাল মৃত্যু ৷ শংকৰোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত বৰগীত পৰিৱেশনৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰা তেজস্বিতাৰ মৃত্যু হয় চিকিৎসালয়ত (Tezaswita Boruah dead)৷



প্ৰদেশ বিজেপিৰ চাৰিখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিটী ঘোষণা

অসম বিজেপিৰ ক'ৰ কমিটী (core committee of Assam BJP), নিৰ্বাচন সমিতি,বিত্ত সমিতি আৰু অনুশাসন সমিতিৰ তালিকা প্ৰকাশ । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ঘোষণা কৰিলে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ চাৰিখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিটী । ক'ৰ কমিটী আৰু নিৰ্বাচন সমিতিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।



2022 বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা

২০২২ চনৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা (2022 Nobel prize in Chemistry) । কেৰোলিন বেৰ্টজি, মৰ্টেন মেলডেল আৰু কে বেৰী শ্বাৰ্পলেছক ক্লিক কেমিষ্ট্ৰীত তেওঁলোকৰ অনবদ্য অৱদানৰ বাবে যুটীয়াভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা ।