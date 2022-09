এক লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ নিৰ্বাচনী প্রতিশ্রুতি ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১১ হাজাৰো অধিক নিবনুৱাক প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি-পত্র (Appointment letter distribution ceremony in Khanapara) ।

নলবাৰী চহৰত নিতৌ বৃদ্ধি হ’বলৈ ধৰিছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৷ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৰাজপথত ধনৰ বেগ কাঢ়ি নিয়া চিলনী চোৰক হাটে-লোটে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় স্থানীয় লোকে ৷ নলবাৰী হাজো ৰোডস্থিত থানা চ'কৰ ষ্টেট বেংক শাখাৰ পৰা ঠুটিকাতা অঞ্চলৰ ধনো আলীয়ে 40,000 টকা উলিয়াই আনিছিল (Thief snatching money bag in Nalbari) ৷

দেশজুৰি PFI ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান NIA আৰু ED ৰ ৷ NIA ৰ প্ৰায় 200 গৰাকী বিষয়াই দেশজুৰি চলাইছে PFI ৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান (NIA raids against PFI in India) ৷ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শতাধিক PFIৰ নেতা-সদস্যক (PFI leaders arrested by NIA) ৷

ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে জিলা দিৱস(District Day will held in Dibrugarh) । ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ অক্টোবৰলৈ তিনিদিয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব জিলা দিৱসৰ । জিলা দিৱসত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিত পেগুৱে(Press conference of DC Biswajit Pegu) ।

পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল এগৰাকী অসম সন্তান । ৰাষ্ট্ৰীয় ডেড লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ সোণৰ পদক আজুৰিলে ডিফুৰ সুমন ছেত্ৰীয়ে(National Dead Lifting Championship 2022) । মহিলা শাখাতো অৰ্জন পদক ।

পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নগাঁৱৰ মেট্ৰো হাস্পতালত (Tense situation in Nagaon Metro Hospital) ৷ ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদ ৷ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ (Patients died in Metro Hospital) ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ(GMCs property tax collection) দায়িত্ব বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানক গতাবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধীতা। বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰতিটো কামতে আমন্ত্রণ কৰাৰ কাৰণ কি ?

দিছপুৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ অধ্যক্ষতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ৫ লাখ টকালৈ পাব চিকিৎসাৰ সুবিধা । এন এফ এছ এৰ তথ্য-আধাৰৰ ব্যৱহাৰ, হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ই-কে ৱাই চি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰস্তুতকৰণ আৰু বিতৰণৰ কাৰ্য-পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগত পৰ্যালোচনা (Ayushman Bharat card to NFSA beneficiaries) ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই চাকৰিৰ নামত হোৱা ব্যাপক অনিয়ম-বিসংগতি সন্দৰ্ভত(Bhabesh Kalita react on APCC presidents comment) কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত‍্যুত্তৰ দি ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ‍্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাই কয় যে কংগ্ৰেছে "ভাৰত জোৰো" আন্দোলন চলাইছে যদিও বৰ্তমান কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছ ছ'ৰ' অভিযান চলি আছে । তেওঁ পুনৰ কয় যে ভূপেন বৰাই অন্য দলৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দি নিজৰ দলটো চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ।

নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ এখন ট্ৰেক্টৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত নিহয় হয় এজন শ্ৰমিক (Worker died in a tractor accident in Nalbari)। ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি জিলাখনৰ সৰিয়হতলীৰ (Tractor accident at Sariyahtali in Nalbari)সমীপত হাৰ্ডৱেৰৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এখন ট্ৰেক্টৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত তফাজুল আলী নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় ।