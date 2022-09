ৰাজ্যৰ লগতে এইবাৰে দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান গুগলেও উদযাপন কৰিছে সুধাকণ্ঠৰ বিশেষ দিন ৷ গুগলে এক বিশেষ ডুডলৰ জৰিয়তে কিংবদন্তি গায়কগৰাকীৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিছে (Birth anniversary of legendary singer Bhupen Hazarika)৷ এই ডুডলটো অংকন কৰিছে মুম্বাইৰ শিল্পী ৰুতুজা মালিয়ে (doodle illustrated by Rutuja Mali)৷

যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰত মুম্বাই ভ্ৰমণ কৰিছিল দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত সুৰুঙা থকাৰ অভিযোগ উঠিছে(Amit Shah Security lapse)। যাৰবাবে অজ্ঞাত লোকে তেওঁৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছিল । ইতিমধ্যে লোকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । অৱশ্যে কি উদ্দেশ্যৰে ভুৱা পৰিচয় দি লোকজনে এই কাম কৰিছিল এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ।

অত্যাধিক গৰমত ত্ৰাহি মধুসোদন সুঁৱৰিছে ৰোগীয়ে (Patient complaint against govt hospital)৷ বিদ্যুৎ নাথাকিলে ৰোগীৰ প্ৰতিটো কোঠাত ঘণ্টাৰ পৰা ঘণ্টালৈকে নচলে এখনো ফেন।

ৰাজ্যৰ ২ শতাধিক ওঁঠ আৰু তালু ফটা শিশুৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়াকৈ কৰাৰ বাবে মিছন স্মাইলক ৯০ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় ৰে’লৱে বিত্ত নিগমে (Comprehensive Cleft Care Centre in North East)।

আজিৰ দিনটোতে দেশৰ প্ৰথমখন নদীদ্বীপ জিলা হিচাপে ঘোষিত হৈ গৌৰৱান্বিত হৈছিল মাজুলীবাসী ৷ বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ (World largest river island Majuli) তথা ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ মাজুলীয়ে পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ ৭ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে (7th years of Majuli District recognition) । বিগত এই সাতটা বছৰত জিলা হিচাবে মাজুলী তথা মাজুলীবাসীয়ে কি পালে ?

ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লয়েই জিলাখনৰ কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে ছাডেন ভিজিট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ (Minister Jayanta Malla Baruah sudden visit) ৷ বুধবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলাখনলৈ আহে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ৷

গৌৰীসাগৰত অবৈধ লালিগুৰভৰ্তি বাহন জব্দ(Laligur laden vehicle seized in Gaurisagar) ৷ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে জাঁজীৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলাই জব্দ কৰে বাহনখন ৷ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক 2 ৷

যিবোৰ মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া হৈছে সেইবোৰ আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় আছিল (Himanta Biswa Sarma on Madrasa eviction) । এতিয়া ৰাইজে সকলো বুজিছে । অসমৰ মুছলমান দেশপ্ৰেমী । গুৱাহাটীত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

আজিৰে পৰা কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা (Bharat Jodo Yatra by Congress) ৷ ছত্তিশগড়ত এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কংগ্ৰেছ নেতা তথা ছত্তিশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক লৈ ক্ষোভিত হোৱা দেখা যায় (Bhupesh Baghel on Assam CM) ৷ তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আছিল ৷ এতিয়া বিজেপিলৈ গুচি গ’ল ৷ তেওঁ প্ৰতিদিনে বিষ ঢালি দিয়াৰ কাম চলি থাকে । নতুন নতুন মোল্লা আহিছে । নতুন মোল্লাই পিঁয়াজ বেছিকৈ খায় (Bhupesh Baghel terms Himanta as new Mulla)। হিমন্ত বিশ্বই নিশ্চয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাৰ্যালয়ত অখণ্ড ভাৰতৰ মানচিত্ৰখন দেখিছে । পাকিস্তান, ভাৰত নেপাল আৰু বাংলাদেশ সকলো ইয়াত আছে ৷ গতিকে সেই অনুসৰি তেওঁ ক’লে যে পাকিস্তানক ভাৰতৰ সৈতে যুক্ত কৰিব লাগে’’ ।

চিকিৎসালয়ৰ পৰাই তিনি হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰা হৈছিল এটি তিনিবছৰীয়া কণমানি শিশু । নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা এটি দহ বছৰীয়া কন্যাৰ লগতে এটি তিনিবছৰীয়া শিশু সন্ধানহীন হোৱাৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ লগোৱাৰ পাছত সাৰ পালে নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Missing child rescued in Nagaon)।