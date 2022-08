ধেমাজিত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী (Vigilance and Anti Corruption Branch operation) ৷ ১২ হাজাৰ টকাৰ উৎকোচ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী গোবিন বৰদলৈ ৷

অত্যাধিক গৰমে জ্বলাকলা দেখুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক ৷ বিশেষকৈ বৃদ্ধ আৰু শিশুসকলৰ বাবে গৰম হৈ পৰিছে অধিক যন্ত্ৰণাদায়ক ৷ শেহতীয়াকৈ অধিক গৰমৰ বাবে গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙাগড়াৰ চাৰিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় চল্লিশগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হোৱাৰ উদ্বেগজনক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ আগন্তুক 6 দিনলৈ বিদ্যালয় বন্ধ কৰিবৰ বাবে আহ্বান অভিভাৱকৰ (About 40 students of four schools fallen ill at Rangagara )৷

সোণালী ফোগাটৰ মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ পিছতেই ভাতৃ ৰিংকুৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য (Postmortem report reveals Sonali death case)৷ হত্যা কৰি ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল সোণালীক (Was Sonali Phogat raped and murdered) ৷

মোৰাঝাৰৰ চাইদুল হত্যাকাণ্ডক লৈ বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে হোজাই জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থই (Hojai SP Press conference on saidul muder case)৷ ইতিমধ্যে চাইদুল হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হোজাই আৰক্ষীয়ে (saidul muder case)৷ হাইদৰাবাদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জেনিফা বেগম আৰু হিফজুৰ ৰহমান (Two accused arrested) নামৰ দুই ব্যক্তিক ৷ আটকাধীন দুই অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবাৰে শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হয় ৷ সংবাদমেলত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, যোৱা ২৮ জুন তাৰিখে ঘৰৰ পৰা মাতি আনি অতি জঘন্য বাবে হত্যা কৰিছিল চাইদুল ইছলামক ৷ প্ৰেমজনিত কাৰণত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে প্ৰকাশ ৷ প্ৰেমিকা জেনিফাৰ ঘৰৰ পিছফালে পুতি থোৱা অৱস্থাত মাটি খান্দি ওলোৱা হৈছিল চাইদুলৰ মৃতদেহ (lover killed Saidul)৷ ঘটনাৰ পাছতেই হিফজুৰ ৰহমান ভাৰত এৰি পলায়ন কৰিছিল ডুবাইলৈ আৰু জেনিফা পলায়ন কৰিছিল হাইদৰাবাদলৈ ৷ পৰবৰ্তী সময়ত ডুবাইৰ পৰা হাইদৰাবাদত জেনিফাৰ সৈতে আত্মগোপন কৰি আছিল হিফজুৰে ৷ ইফালে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বহু লোক অতি শীঘ্ৰেই আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত যোৱা ২৩ আগষ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মৃতদেহ (Misamari murder case)। নিশাৰ ভাগত পৱন কুৰ্মী (৩৫) নামৰ বিবাহিত লোকজনক প্ৰথম অৱস্থাত কোনো অচিনাক্ত লোকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে (Father kills son) । কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত তথ্য । পুত্ৰৰ অকথ্য নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিশা কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ কথা অকপটে স্বীকাৰ কৰে পিতৃ পৰশুৰাম কুৰ্মীয়ে। প্ৰতিদিনেই পুত্ৰই সুৰাপান কৰি ঘৰখনত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ পিতৃৰ ৷ অৱশেষত অত্যাচাৰৰ সীমা চেৰাই জোৱাত এই চৰম সিদ্ধান্ত লয় পিতৃয়ে । অভিযুক্ত পিতৃক মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচবিহাৰ হ’ব কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য(Cooch Behar To Become Union Territory) ! অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ চৈধ্যখনকৈ জিলাক সামৰি লৈ কোচবিহাৰ হ’ব কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য ৷ কোচবিহাৰৰ মহাৰাজ অনন্ত ৰায়ৰ মহাবিস্ফোৰণৰ পিছতেই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

আলফা (স্বা) শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা দুই সদস্যক আটক

ভাৰত -ম্যানমাৰ সীমান্তত আছাম ৰাইফলছে আটক কৰে আলফা (স্বা)ৰ দুই সদস্যক

২১ আগষ্টত আলফা (স্বা)ৰ চলমান শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল দুই কেডাৰে

হাওৰাঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত অককেৰেং এলেকাত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট (Smugglers arrested with narcotic tablets) ৷ লগতে এগৰাকী মহিলাসহ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ৷

জোনাইত গাঞ্জাসহ আটক দুই যুৱক (Youths arrested with Ganja) ৷ বৃহস্পতিবাৰে জোনাইৰ উজনি বিজয়পুৰত গাঞ্জাসহ আটক কৰা হয় ভাং সৰবৰাহকাৰী যুৱক দুজনক । জানিব পৰা মতে, জোনাইৰ উজনি বিজয়পুৰ গাঁৱৰ মৰিশালিত দুজন যুৱকে ভাং খাই থকা অৱস্থাত আটক কৰে স্থানীয় ৰাইজে । আটকাধীন দুই যুৱকৰ পৰা ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে ১০৪ গ্ৰাম ভাং, ভাং খোৱা সামগ্ৰী ৷ লগতে যুৱক দুজনৰ পৰা জব্দ কৰে এখন বাইক আৰু দুটা মবাইল ফোন । পিছত ৰাইজে যুৱক দুজনক গতাই দিলে জোনাই আৰক্ষীক । ধৃত দুই যুৱক ক্ৰমে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূৱ চিয়াং জিলাৰ পাচিঘাটৰ পাঁচমাইলৰ ৰাম থাপা আৰু হেমান সোনাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

অতি সাধাৰণ এটা অজুহাত দেখুৱাই সমাজে এঘৰীয়া কৰা বোৱাৰীগৰাকীৰ নাম ববিতা ভৰালী (Woman expelled from society for a Facebook post)৷ যোৱা ১০ আগষ্টত মঙলদৈত জাতি-ভেদৰ নামত ঘটি যোৱা হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ১২ আগষ্টত এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিল ববিতাই ৷ ‘‘মানুহবোৰ হেৰাই গৈ আছে আৰু উপাধিবোৰ ৰৈ গৈছে’’ বুলি লিখি কিছু মনৰ কথা সামাজিক মাধ্যমত বিৱৰি লিখিছিল তেওঁ ।