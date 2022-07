অলিম্পিকত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা নীৰজ চোপ্ৰাৰ আন এক সাফল্য (Olympic champion Neeraj Chopra) ৷ বিশ্ব এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত জেভলিন থ্ৰ’ত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি ইতিহাস ৰচনা নীৰজ চোপ্ৰাৰ । প্ৰতিযোগিতাখনত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছে ৷

ফেচবুকত আপলোড কৰা এটা পোষ্টৰ বাবেই 64 টাকৈ দিন কাৰাগাৰত থকা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পিছতেই চৰ্চালৈ আহিছে আমগুৰিৰ অন্য এজন যুৱকৰ প্ৰসংগ ৷ বৰ্ষাশ্ৰীৰ ফেচবুক কমেণ্টত কথা পতাৰ বাবেই বিগত দুমাহ ধৰি অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত আৱদ্ধ হৈ আছে বিতোপন চাংমাই নামৰ যুৱকজন (Bitupan Changmai is in jail) ৷

সূদীৰ্ঘ 13 দিনৰ অন্তত অৰুণাচল প্ৰদেশত নিখোজ হৈ থকা অসমৰ 19 জন শ্ৰমিকৰ 8 জন শ্ৰমিকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Assam workers missing in Arunachal Pradesh found alive)৷

এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে একেটা পৰিয়ালৰে 5 জনকৈ সদস্যৰ ৷ ট্ৰাকৰ সৈতে হোৱা এখন অটোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷

শনিবাৰে স্বগৃহ পালেহি অৰুণাচলৰ জিৰ'ত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আকোৱালি নগাঁও চহৰৰ লাওখোৱা ৰোডৰ বেদান্ত বৰমেহেলাৰ মৃতদেহ (Bodies of Bedanta arrive in Nagaon)৷ বেদান্তৰ মৃতদেহ নিজগৃহ আহি পোৱাৰ লগে লগে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত (NDRF recovered bodies of four Assam youth) ৷

নয়ন আৰু নাই ৷ গাওঁবাসীক কন্দুৱাই নেদেখা দেশলৈ গ’ললৈ নয়ন ৷ স্বগৃহ পালেহি অৰুণাচলৰ জিৰ'ত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা নয়ন বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ (Bodies of Nayan arrive in Nagaon)৷ মৃতদেহ বাসগৃহ পোৱাৰ লগে লগেই কান্দোনৰ ৰোল উঠে গাঁওখনত ৷

মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি মন্তব্য কৰা বুলি সদৰী কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ২০১৩ বৰ্ষৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ স্থিতিক লৈ সৰৱ হৈ পৰে (CM stand on Biplab Kumar Sharma Commission report)। মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰোবাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিছাৰ কলঘৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মইনা নায়কৰ প্ৰসংগ (Moina Nayak recovering under supervision of GMCH doctors) ৷ বৰ্তমান GMCH ত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দি আছে মইনাই ৷ মইনাৰ এই অৱস্থাৰ বাবে দায়ী কেৱল বাগান কৰ্তৃপক্ষ ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজৰ দলে ৷

ৰাজ্যজুৰি বান পৰিস্থিতি শাম কটাৰ পিছতেই বান সাহায্যক লৈ তৎপৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ (Assam Flood 2022)৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া তেজপুৰ উপায়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত হৈ যোৱা বান আৰু বান সাহায্যৰ সন্দৰ্ভত জিলাখনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে (Finance Minister Ajanta Neog in Tezpur)৷

ব্লেকপিংকৰ জেনীয়ে এইচ বি অ’ৰ ধাৰাবাহিক দ্য আইডলত উইকণ্ড আৰু লিলি-ৰোজ ডেপৰ সৈতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব (HBO new series The Idol) । এই ঘোষণাই কে-পপৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে ৷