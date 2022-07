এইবাৰ পুনৰ ন্যায়াধীশ শৰ্মা আয়োগে চমন জাৰি কৰিছে 11 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ, যিসকলে ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত 2014 বৰ্ষত পিছদুৱাৰেদি চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু পৰবৰ্তী সময়ত চৰকাৰে এই 11 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াকে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল ৷

'কিচি নজৰ কো তেৰা ইণ্টেজাৰ আজ ভী হ্যেয়' গজলৰ স্ৰষ্টা কিংবদন্তী গায়ক ভূপিন্দৰ সিঙৰ দেহাৱসান (Singer Bhupinder Singh passes away) ৷ মলাশয়ৰ ৰোগৰ বাবে যোৱা 10 দিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল সিং ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশত অসমৰ 19 জন শ্ৰমিক সন্ধানহীন (Assam 19 workers missing in Arunachal pradesh) ৷ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা হেঁপাহৰ ঘৰখনত ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ আহিছিল অসমৰ 19 গৰাকী শ্ৰমিক ৷ যাত্ৰা পথৰ পৰাই সন্ধানহীন শ্ৰমিককেইজন ৷ এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷

নলবাৰীৰ হাজো-দৌলাশাল পথৰ বৰতলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Bartala in Nalbari) । ট্ৰাক আৰু চাইকেলৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত AS26C9024 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে মহটিয়াই লৈ যায় দুগৰাকীকৈ চাইকেল আৰোহীক । দুই চাইকেল আৰোহী ক্ৰমে পংকজ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু সন্তোষ বড়োৰ ঘৰ বৰ্ণিবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় পংকজ স্বৰ্গীয়াৰী(One died on the spot in accident) । গুৰুতৰভাবে আহত পংকজক স্থানীয় লোকে ১০৮ সেৱাৰে মুকালমুৱা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । স্থানীয় লোকে ট্ৰাকখনৰ পিছে পিছে খেদি অহাত মুকালমুৱাত ট্ৰাকখন ৰাখি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । পিছত মুকালমুৱা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ট্ৰাকখন জব্দ কৰি থানালৈ লৈ আহে । ইফালে আহত পংকজ স্বৰ্গীয়াৰীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুকলমুৱা অসামৰিক চিকিৎসলয়ৰ পৰা নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসমৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

সোমবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সিদ্ধান্তসমূহ সদৰি কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই(Minister Jayanta Malla Baruah) ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti Drugs Mission) । এইবাৰ মহানগৰীত উদ্ধাৰ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷ সোমবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত গড়চুক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ফেঞ্চিডাইল(Huge amount of Phensedyl seized at Guwahati)। যাৰ বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে(1 Crore of Phensedyl seized) ৷ UP 21 BN 8713 নম্বৰৰ ১০ চকীয়া বাহনেৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে চাবোনৰ কাৰ্টনৰ মাজেৰে পাঞ্জাৱৰ পৰা মহানগৰীৰ মাজেৰে মণিপুৰলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ চালক মগিছ আৰু হেণ্ডিমেন লোওচানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে চাবোনৰ কাৰ্টনৰ পৰা ২০ হাজাৰ বটল ফেঞ্চিডাইল জব্দ কৰে ৷

হোজাই জিলাত সোমবাৰে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে পৰিবেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড আৰু লংকা পৌৰসভাই এক যৌথ অভিযান চলায়(Pollution Control Board Drive against disposable plastic bags) । লংকা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত পৰিবেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীয়ে, লংকা পৌৰসভা কৰ্মীৰ সহযোগত এই অভিযান চলায় । ইতিমধ্যে অভিযানত কেইবাখনো বিপনীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ প্লাষ্টিকৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী ৷ উক্ত বিপনীসমূহৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে পৰিবেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ এটি দলে অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ প্লাষ্টিকৰে নিৰ্মিত বয়বস্তু জব্দ কৰাৰ লগতে পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা জৰিমনা বিহা হয় ।

এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী চিকিৎসক ৷ নাজিৰাৰৰ জনপ্ৰিয় চিকিৎসক ডাঃ বিপুল হাতীকাকতি আৰু নাই ( Popular doctor Dr Bipul Hatikakati passes away) ৷

তিনিটা বিশেষ বাকচ দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ’ব ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে ৷ ভিভিআইপিৰ মৰ্যদাৰে নিবলগীয়া বাকচ তিনিটাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বিমানৰ এক্সিকিউটিভ ক্লাছৰ টিকট (Executive class tickets reserved for ballot boxes with VVIP status) ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ (Cattle smuggling in Assam)। আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে সময়ে সময়ে অভিযান চলাইছে যদিও বিভিন্ন জিলাত সক্ৰিয় হৈ আছে গৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰ (Cattle syndicate cycle active in Assam)। ধেমাজি জিলাত প্ৰায়ে আৰক্ষীৰ জালত পৰা দেখা গৈছে গৰুসহ সৰবৰাহকাৰী । আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে পুনৰ জব্দ চোৰাং গৰু । জোনাই আৰক্ষীয়ে নিশা জব্দ কৰে এখন গৰুভৰ্তি পিকআপ ভান (Jonai police seized smuggled cattle) ৷ ১০ টা গৰুসহ AS-22-C-7487 নম্বৰৰ পিকআপ ভানখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৷ জোনাইৰ পৰা চোৰাংভাৱে গৰুসমূহ লৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে লেকুত বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বাহনখনৰ চালক আৰু এজন কৰ্মচাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷