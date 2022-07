"বর্ষাশ্ৰীয়ে আলফাত যোগদান কৰিব বুলি কোৱাটো আৰক্ষীৰহে ভাষ্য ৷ আলফাৰ প্ৰতি যদি যুৱ চাম আকৰ্ষিত হৈছে তেন্তে তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰা ৰাজনীতিজ্ঞসকল দায়ী (Barshashree Controversary)৷ এনেদৰে দুমাহ ধৰি বর্ষাশ্ৰীক জেলত সুমুৱাই থোৱা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ অবিবেচক, চৰম অমানৱীয়, অন্যায় আৰু গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী ৷" সংবাদমেলযোগে বৰ্ষাশ্ৰীক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবী কৰি এই মন্তব্য কৰে বাওঁপন্থী দলে ৷

বানত বিধ্বস্ত মোদীৰ সপোনৰ গুজৰাট (Gujarat Flood) ৷ মডেল গুজৰাটৰ আৰ্হি জিলিকি থাকিল নক্সাতেই ৷ 48 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰকাণ্ড গাঁতে কঁকাল বেঁকা কৰিছে গুজৰাটবাসীৰ (National Highway 48 covered in potholes filled with water)৷

বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী-আমোলা বিভিন্ন লোকৰ কটু আৰু অশালীন মন্তব্যৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে (Obscene comments against political leader) ৷ তাৰ মাজতে এইবাৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাক অশালীন মন্তব্য কৰি দিপেনৰ দুৰ্দশা ৷

পুনৰ আৰম্ভ হ’ব লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথত যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ পৰিসেৱা (Passenger train between Lamding-Badarpur line will resume)৷ অহা 22 জুলাই পৰা আৰম্ভ হ’ব উক্ত ৰে’ল পৰিসেৱা । ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল কৰ্তৃপক্ষই এই সংক্ৰান্তত এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । 2 মাহ 10 দিন লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথত যাত্ৰীবাহী ৰেল পৰিসেৱা বন্ধ থকাৰ পিচতে আকৌ 22 জুলাইৰ পৰা পুনৰ পাহাৰীয়া লাইনত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল চলাচল আৰম্ভ হ’ব ।

ৰাজ্যত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ(Wild elephant menace in Assam) । শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰাতো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ সমস্যা । ৰঙাপৰাত শনিবাৰে নিশা পুনৰ বন্যহস্তীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ । নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা তিনিটা বনৰীয়া হাতীয়ে নাহৰণি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১ নং নাহৰণি গ্ৰাণ্টৰ নিৱাসী ৰাজু গোৱালা আৰু সুৰুজ হালোৱাইৰ বাসগৃহটি ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰে(Wild elephant demolishes residence in Rangapara) । উল্লেখ্য যে নিশা হলেই ৰঙাপৰা অঞ্চলত সৃষ্টি হয় বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ । বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰাহি মধূসুদন সুঁৱৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । শংকিত ৰাইজে উজাগৰে কটাইছে প্ৰতিটো নিশা

অসম নাট্য সন্মিলন অভয়াপুৰী শাখাৰ উদ্যোগত অভয়াপুৰী কলা পৰিষদ ভৱনত যোৱা ৩ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাট কৰ্মশালাৰ শনিবাৰে সফল সামৰণি পৰে (Drama workshop compleated in Abhayapuri) । মুঠ ৬০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক অভয়াপুৰীৰ বিশিষ্ট অভিনেতা-পৰিচালক দীনেন গোস্বামী, জ্যোৰ্তিময় চক্ৰৱৰ্তী, প্ৰাণজিৎ দাস, বুবুল দাস, চন্দন নাথ, সৃজনগ্ৰামৰ অভিনেতা-পৰিচালক কমল কলিতা, পাঠশালাৰ অভিনেতা নৱজ্যোতি কাশ্যপ, বৰপেটাৰ শিশু নাট্যকাৰ-পৰিচালক উৎপল দাস, বঙাইগাঁৱৰ অভিনেতা-পৰিচালক যোগীৰাজ চক্ৰৱৰ্তী, ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ বৰ্ণালী বৰদলৈয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । লগতে অসীম কুমাৰ চৌধুৰী আৰু কিমিমণি ডেকাই কবিতা আবৃত্তিৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । সামৰণিৰ দিনটোত প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলে এখন ট্ৰেইনৰ অপেক্ষাত, জুয়ে পোৰা ৮৩, বানপানী আৰু কবিতাৰ আলেখ্য মঞ্চস্থ কৰে ।

ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে অসম আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Anti drugs operation) ৷ কিন্তু কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিও ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় নেৰিলে কামালে (Drugs paddler arrested in Dhubri) ৷

বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম(BJP Vice President candidate) ৷ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে এন ডি এ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷ পশ্চিম বংগৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনখৰ হ’ব এনডিএৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ৷

উন্নয়নৰ ধাক-ঢোল বজোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এতিয়াও বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ বহু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷ টীয়কৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ (Protest against repair of National Highway 37 in Teok) ৷ 2014 বৰ্ষতে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহন মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক চাৰিলাইনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু আজিলৈকে বাস্তবায়িত নহ’ল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি । অপৰিপক্ক নিৰ্মাণ কাৰ্য, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠন তথা NHIDCL ৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এতিয়া মৰণফান্দত পৰিণত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । পথটো যাতায়তৰ অনুপযোগী হোৱাৰ সম্পৰ্কত বহুবাৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত অভিযোগ কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত শনিবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (All Assam Students Association), চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থা(Chutia Jati Students Association), অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, টীয়কৰ বহু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, টীয়ক নাগৰিক সমিটিকে আদি কৰি কেইবাটাও জাতীয় সংগঠন লগ হৈ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

২,২৭৪ টা পদত অনিয়মেৰে নিযুক্তি দিয়া সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । নিয়মবহির্ভূতভাৱে নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক বৰ্খাস্তৰ নিৰ্দেশ পৰিবহন মন্ত্ৰীৰ । তদানীন্তন পৰিচালন সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীলৈও কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী (Show cause notice to Anand Prakash Tiwari)। পৰিবহন নিগমৰ তদানীন্তন পৰিচালন সঞ্চালক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীৰ আমোলত নিয়ম বহির্ভূতভাৱে লিখিত পৰীক্ষা, সাক্ষাৎকাৰ অবিহনে নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ (Illegal Appointment in ASTC)।