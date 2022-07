জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঞ্চত ভাষণ দিয়াৰ সময়তে বন্দুকৰ গুলীৰ দৰে এটা শব্দ শুনা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ মঞ্চতে প্ৰচুৰ ৰক্তক্ষৰণ হৈ বাগৰি পৰে ৷ তেওঁক লগে লগে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷

ভাৰতৰ চতুৰ্দশ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে 25 জুলাইত কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে (President Ram Nath Kovind to complete his term as 14th President on July 25) ৷ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে সকলো ক্ষমাৰ আবেদন নিস্পত্তি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷

কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ১১ জুলাইত সম্বোধন কৰিব প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সংসদীয় পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ এখন বৈঠক ৷ বৈঠকত অগ্নিপথ আঁচনিৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Defence Minister to update defence consultation committee about Agneepath scheme ) ৷

পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব(security system of Mamata Banerjee)পাৰে । তেওঁৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বিশেষ সুৰক্ষা গোট(Special Protection Group)ৰ দ্বাৰা হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে(CM Mamata Banerjee security in SPG style) ।

CAA আৰু NRCৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদত ২০২০ চনত দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত হোৱা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানো অব্যাহত(2020 Delhi riots) । দিল্লীৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ কাউন্সিলাৰ ইছৰত জাহান(Ishrat Jahan accused in 2020 Delhi riots)ক দিয়া জামিনৰ বিৰুদ্ধে ১১ জুলাইত শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

বৰপেটাৰ হাউলীৰ উত্তৰ কালঝাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জেহাদী সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ দুই যুৱকক (Youths arrested suspect of Jihadi) ৷ ধৃত দুই যুৱক উত্তৰ কালঝাৰৰ মোকদ্দছ আলী আহমেদ আৰু জনীয়াৰ ছফিকুল ইছলাম ৷

জল জীৱন মিছনৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ সংবাদমেল (PHE minister Jayanta Malla Barua)। এতিয়ালৈকে ২৪ লাখ ৪১ হাজাৰ পৰিয়ালক জল জীৱন মিছনত সামৰি লোৱা হৈছে (Jal Jeevan Mission in Assam)। এইবছৰ ২৮ লাখ লোকক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ ।

গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ ভিভাণ্টাত মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি নির্বাচনৰ বিজেপি আৰু সহযোগী দলসমূহৰ উমৈহতীয়া প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু (NDA Presidential candidate Draupadi Murmu) ৷

... আশা পূৰণ নহ'ল ছানিয়া মিৰ্জাৰ । সপোন পূৰণৰ দ্বিতীয়টি খোজতে থমকি ৰ'বলগা হ'ল হায়দৰাবাদী টেনিছ সুন্দৰীগৰাকী । টেনিছ জীৱনৰ অন্তিম বছৰত উইম্বলডনৰ মিক্সড ডাবলছৰ ছেমি ফাইনেলতে পৰাস্ত হ'বলগা হয় তেওঁ (Sania lost in wimbledon mixed doubles semi finals) ।...

সকলোতকৈ কিছু পৃথক কণ্ঠশৈলীৰ বাবে জনাজাত সংগীত শিল্পী কৈলাশ খেৰে আজি উদযাপন কৰিছে 49 সংখ্যক জন্মদিন (Kailash Kher Birthday) ৷ কৈলাশ খেৰৰ অনুৰাগী বিশ্বজুৰি বিয়পি আছে ৷ সংগীতশিল্পী জনৰ বিশেষ দিনটোত আহক উপভোগ কৰো তেওঁৰ কেইটামান বিখ্যাত গান-