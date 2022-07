শিৱসাগৰত পাশৱিক ঘটনা ৷ পিতৃৰ কামনাৰ বলি হ'ল নিজ কন্যা (Father raped daughter at Amguri ) ৷ বৰবাম চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী লাইনৰ ড৹ খান কলনীত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা ৷ ধৰম কোঁৱৰ নামৰ কুলাংগাৰ পিতৃয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়া নিজ কন্যাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে (Sexual harassment)৷ কিশোৰীগৰাকীৰ বয়স 15 বছৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে ঘৰৰ লোকে ৷ সোমবাৰে নিশা সদৌ অসম মহিলা সমিতিৰ বিষয়বীয়াই ধৰমক হাতে লোটে ধৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ৷ ইতিমধ্যে সদৌ অসম মহিলা সমিতিয়ে অভিযুক্ত ধৰম কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷ এনে নিকৃষ্ট ঘটনাৰ বাবে ধৰমক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনায় মহিলা সমিতিয়ে ৷

কৰ্ণাটকৰ বাংগালুৰুত এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে তৃতীয় লিংগৰ দুগৰাকী সদস্যই (Transgender saved woman from raped Bengaluru in Karnataka)। কেবল সিমানেই নহয় অভিযুক্তজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত গতালে আৰক্ষীক।

সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ অসমৰ বোৱাৰী হ'বলৈ আহিল ছুইডেনৰ অলিভিয়া ৷ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ল নলবাৰীৰ দ্বিপেন মেধি আৰু ছুইডেনৰ অলিভিয়া(Olivia from Sweden become daughter in law of Assam) ।

শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (Fire break out at Rangapara) ৷ জুইত জাহ গ’ল চাৰিটাকৈ গুডাম (4 warehouses burnt down)৷ ৰঙাপৰাৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ গান্ধী মৈদান খেল পথাৰৰ সমীপত নিশা প্ৰায় 1 বজাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত ইমাদ আনচাৰী, ৰহমত আনচাৰী, দেলহি জয়চোৱাল আৰু বিনোদ ৰায়ৰ চাৰিটাকৈ কাপোৰৰ গুদাম জুইত জাহ যায় ৷ ভষ্মীভূত পোছাকখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা ৷ ঈদৰ বাবে নতুন কালেকশ্যন গুডামকেইটাত ৰখা হৈছিল ৷ গুডামকেইটা জ্বলি যোৱাত কান্দোনত ভাগি পৰে গুডামৰ ব্যৱসায়ী ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই ৰঙাপৰাত থকা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় ৷ অগ্নিকাণ্ডটি কেনেকৈ সংঘটিত হল তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা নাই ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Assam Police raid against drugs)। নলবাৰী জিলাৰ আৰক্ষীয়েও জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ আৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে । তেনে এক অভিযানৰ মাজতে মুকালমুৱা আৰক্ষীৰ জালত পৰে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (Drugs peddler arrested in Nalbari)। ইয়াৰোপৰি নিশা নলবাৰীৰ লোহাৰকাঠাত মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে ১০ টা ড্ৰাগছ কন্টেইনাৰসহ নগদ ধন (Drugs seized at Nalbari)। ১ নং লোহাৰকাঠাত চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো ফইজুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে । ফইজুল হকে নিজৰ ঘৰতে মজুত ৰাখিছিল ড্ৰাগছ কন্টেইনাৰসমূহ ।

সোমবাৰে কোকৰাঝাৰত মিষ্টাৰ, মিছ টিন, কিডছ বড়োলেণ্ড আৰু এক ফেশ্বন শ্ব’ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Fashion show competition in Kokrajhar) ৷

ৰঙিয়াত বানে কোঙা কৰা খেতিয়কৰ হাহাকাৰ ৷ মুৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে খেতিয়কসকলে ৷ ৰঙিয়াত এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোনে থাকি কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে ৷

ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত সংঘটিত কানহায়া লাল জঘন্য হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি আছে NIAই(Kanhaiya Lal murder case in Udaipur) । কি গতিত চলিছে এই তদন্ত সেই সন্দৰ্ভত NIAই সৱিশেষ তথ্য অৱগত কৰালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ।

“সাংবাদিকতা এক অতি উচ্চ বৃত্তি । সংবাদ মাধ্যম হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ । গতিকে সাংবাদিকসকলে এই মহান বৃত্তিটোক সমৃদ্ধ কৰাৰ দায়িত্ব ল’ব লাগিব ৷ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন সংবাদ মাধ্যমৰ অনুকূল । সংবাদ মাধ্যমৰ বিকাশতো চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে ৷” এই মন্তব্য সুশান্ত চৌধুৰীৰ (Tripura information minister on journalism)৷

ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্তক ধন দাবী কৰি অৱশেষত ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ হ’ল কনিষ্টবল ৰেব লস্কৰ (Police demand money from accused in rape case) ৷ নগাঁৱৰ ইটচালি আৰক্ষী চকীত নিয়োজিত কনিষ্টবল ৰেব লস্কৰে গোচৰৰ মীমাংসা কৰি দিয়াৰ বাবদ অভিযুক্তৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন ৷