মণিপুৰৰ টুপিলত ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন সেনাৰ সন্ধানত সোমবাৰে এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ,সেনাৰ নতুন গোটে চলাইছে অভিযান (Landslide in Manipurs Tupul)। অৱশ্য়ে প্ৰতিকূল বতৰ আৰু নতুন ভূমিস্খলনৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰৱল বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে সেনাৰ সূত্ৰই।

কিমান সুৰক্ষিত মুখ্যমন্ত্ৰী ! নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি ছটিয়াই ওৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত অচিনাক্ত লোকৰ দপদপনি ((Unidentified man enters West Bengal CM's residence)৷

সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে(CBSC) দশম শ্ৰেণীৰ 2 ব'ৰ্ড পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ ৩৫ লাখতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে এই বৰ্ষৰ CBSC দশম আৰু দ্বাদশ ব'ৰ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে কৰিছিল পঞ্জীয়ন(CBSC class 10 result 2022) ৷

ৰঙাপৰাৰ বৰজুলি চাহ বাগিছাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত হৈছে লোক (Man Elephant conflict at Rangapara)৷ পকা দেৱাল ভাঙি ঘৰৰ খাদ্য ভক্ষণ কৰি থৈ যায় দুটাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে ৷

বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্বায়িত্বত ন্যস্ত আছিল লস্কৰ-ই-তৈবা (এল ই টি) সন্ত্ৰাসবাদী ৷ দেওবাৰে জম্মুত আটক কৰে তালিব হুছেইন নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটোক ৷ জম্মু প্ৰদেশৰ বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ আইটি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল তালিব হুছেইন ৷

সংসদৰ আগন্তুক বৰ্ষাকালীন অধিবেশন(Monsoon session Parliament)ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক থকাসৰকা কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ(Centre to be held accountable in Parliament) । ১৮ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অধিৱেশনত ভাৰতৰ সীমাৰ প্ৰতি চীনা ভাবুকি, অৰ্থনীতিৰ অৱনতি,অগ্নিপথ আঁচনিৰ দৰে বিষয়ত বিজেপি চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কংগ্ৰেছে সদন উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে । এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য় সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ।

কৰুণ ! মাজুলী জিলাৰ অন্তৰ্গত ভকতি দুৱাৰ গাৱঁত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু এগৰাকী ছাত্ৰীৰ (Student dies due to electrocution in Majuli) ৷ উজনি মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত ভকতি দুৱাৰ গাৱঁৰ বিপুল শইকীয়াৰ জীয়ৰী দীপশিখা শইকীয়াৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ অকাল মৃত্য ঘটে । গা ধুই থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ । বিদ্যুতৰ পানী গৰম কৰা হিটাৰত লাগি মৃত্যুক আকোৱালি লয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ভকতি দুৱাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী আছিল দীপশিখা । দীপশিখাৰ বয়স আছিল ১৪ বছৰ ৷ ছাত্ৰীগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত এক শোকাকূল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ভকতি দুৱাৰ অঞ্চলত ৷ ঘটনাস্থলীত জেংৰাইমুখ আৰক্ষী আৰু মাজুলী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া জয়দেৱ ৰজক উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গড়মূৰ পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

শনিবাৰে পুৱা চীনৰ গুয়াংডং প্ৰদেশত এখন ভাসমান ক্ৰেইন পানীত ডুব যোৱাৰ ফলত ক'মেও ২৭ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে(27 people reported missing after floating crane sank in china)। ৩৮ খন উদ্ধাৰকাৰী জাহাজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰকাৰী বিমানে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক বিচাৰি ৭০০ বৰ্গ নটিকেল মাইল এলেকা সামৰি ১৪ বাৰকৈ অভিযান চলাইছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সন্ধান পোৱা নাই নিৰুদ্দিষ্ট লোকৰ ।

জুবিন ফেন ক্লাবৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস ৷ দেওবাৰে নাজিৰাৰ এম চি ক্লাবত জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব আৰু অৰিয়ন’চ আয়ুৰ্বেদ সিদ্ধা য়ুনানীৰ সহযোগিতাত এক স্বাস্থ্য সজাগতা সভাৰ লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Zubeen Garg fan club organized a health camp at Nazira)৷ সমাজৰ একাংশ লোকে ধন ব্যয় কৰি চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে, সেইবাবে এই স্বাস্থ্য শিবিৰৰ জৰিয়তে সকলো লোককে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গে (Zubeen Garg) যি মহৎ উদ্দেশ্যৰে ৰাইজৰ হকে কাম কৰে সেই আদৰ্শকে সৰোগত কৰি জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবেও (Zubeen Garg fan club) অনাগত দিনত এনেধৰণৰ সমাজৰ হিতে কাম হাতত লব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে ৷

ঢেকিয়াজুলিৰ মেঘাই জাৰনিত খৰস্ৰোতা গাভৰু নৈৰ তাণ্ডৱ । নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙিলে মথাউৰি(Embankment broken by Gavoru river water) । পাঁচখন গাঁৱলৈ কঢ়িয়াইছে ভয়ংকৰ বিপদ(Danger to five villages) । মথাউৰিৰ ভগ্ন অংশ মেৰামতিত দিনে-নিশাই ব্যস্ত জলসম্পদ বিভাগ ।