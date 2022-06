আজি ঘোষণা কৰা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল(HS Exam result 2022) ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কলা শাখাত শীৰ্ষ দহটা স্থান লাভ কৰাসকল হ’ল ক্ৰমে....

আজি ঘোষিত হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল (HS result 2022)। নলবাৰীৰ বৰমুৰিকোনাৰ সাধনা দেৱীয়ে বাইহাটা চাৰিআলিৰ ৰামানুজন একাডেমীৰ পৰা কলা শাখাত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (top rank in Arts in HS result 2022)৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলে আনন্দ কঢ়িয়াই আনিলে শিৱসাগৰলৈ(HS Exam Result 2022) । জিলাখনৰ ৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰি শিৱসাগৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে(HS Exam Result in Sivasagar) ।

উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ (Higher Secondary result 2022) বিজ্ঞান শাখাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ চল্টব্ৰুক একাডেমিৰ কৃতী ছাত্ৰী অলংকৃতা গৌতম বৰুৱাই ।

আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কলা শাখাৰ দ্বিতীয় শীৰ্ষ স্থান লাভ নলবাৰীৰ বিদিশা মিশ্ৰৰ (HS result 2022 second rank holder Bidisha Mishra)। নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ একাডেমীৰ পৰা কলা শাখাত দ্বিতীয় শীৰ্ষ স্থান দখল কৰি নলবাৰীৰ চ'ক বজাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বিদিশাই ।

আজি ঘোষিত হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰিক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফল (Higher Secondary result 2022) ৷ বাণিজ্য শাখাৰ ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰিছে মহানগৰীৰ কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰ দীপক লুধাই ৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ কলা শাখাৰ ফলাফলত(HS Exam result 2022) ৰাজ্যৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰি নলবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰিয়ংকা বৈশ্যই । অসম ভেলী একাডেমীৰ পৰা চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে কলা শাখাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰে প্ৰিয়ংকাই(Priyanka Baishya get 4th rank in HS Final Exam) ৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত(HS Exam result 2022) বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাই ৷ ধৃতিৰাজৰ ঘৰ ছিপাঝাৰৰ বৰমপুৰত ৷ তেওঁ ট্ৰিনিটি জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱৰ্তীণ হৈছিল ৷ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল ধৃতিৰাজে ৷

উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষনাৰ পূৰ্বেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী (Student went missing in Brahmaputra before HS final results) ৷ ছাত্ৰজনৰ নাম অভিজিৎ সূত্ৰধৰ ৷ দেওবাৰে নিশা 8 বজাত চাৰি বন্ধুৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰেজাৰি ঘাটলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল অভিজিত সূত্ৰধৰ ।